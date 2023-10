The Last of Us Part II Remastered sarebbe tra i prossimi progetti Naughty Dog

Dopo aver riportato l'originale The Last of Us Part I in versione rivista e corretta, a quanto pare Naughty Dog starebbe lavorando anche a The Last of Us Part II Remastered.

Come il capitolo originale tornò su PlayStation 4 (lo trovate ), a quanto pare il team di sviluppo sta pensando di riproporre il capitolo uscito alla fine del ciclo vitale della stessa console in una nuova riedizione.

Advertisement

D'altronde c'è chi crede che The Last of Us Part II abbia addirittura bisogno di una seconda possibilità, quindi questa sarebbe un'occasione perfetta.

Non c'è ovviamente nessuna dichiarazione ufficiale dell'esistenza di The Last of Us Part II Remastered, ma c'è un profilo LinkedIn di un dipendente Naughty Dog che lo menziona direttamente.

Mark Pajarillo, lead outsource artist presso lo studio, descrive in questo modo la sua esperienza in Naughty Dog:

«Responsabile della supervisione della produzione di tutte le risorse artistiche ambientali, armi e oggetti di scena interattivi in outsourcing per due titoli iconici The Last of Us: Part One e The Last of Us 2 Remastered.»

Successivamente alla scoperta di questa descrizione diffusa da Resetera, il profilo è stato aggiornato ed è stato rimosso il riferimento da The Last of Us Part II Remastered, che però mantiene la frase "due titoli iconici".

Probabilmente si tratta di una svista da parte dello sviluppatore, dovuta al fatto che il progetto non è ovviamente noto e pertanto non si possono diffondere certe informazioni.

Vedremo se ci saranno novità reali in questo senso, visto che dietro le quinte si inizia a parlare sempre di più di The Last of Us Part III, che sembra sia davvero nelle sue fasi iniziali di lavorazione.

Parlando di progetti misteriosi, il multiplayer di The Last of Us Part II sembra che ormai sia davvero morto, stando agli ultimi indizi emersi in questo senso.