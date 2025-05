The Last of Us, la serie ha introdotto ciò che mancava da 2 stagioni

Dopo due stagioni di attesa, la serie TV The Last of Us ha finalmente accolto uno degli elementi più iconici del videogioco originale: le spore.

Con l’episodio 5 della seconda stagione, lo show firmato HBO fa un deciso passo verso una maggiore fedeltà al videogioco (che trovate su Amazon), introducendo questo pericoloso vettore di infezione che, finora, era stato accantonato a favore della rete di tendini fungini visibili e interconnessi.

Attenzione, da ora seguono piccoli spoiler sulla serie in onda in Italia su Sky e Now. Proseguite a vostro rischio.

Nel videogioco sviluppato da Naughty Dog, le spore sono una minaccia costante: si diffondono nell’aria e costringono i personaggi a indossare maschere antigas per evitare di essere contagiati.

Questa scelta, però, era stata evitata nella prima stagione della serie per motivi pratici e cinematografici: coprire i volti degli attori, soprattutto star come Pedro Pascal o Bella Ramsey, avrebbe tolto intensità alle performance e distaccato il pubblico.

Con l’introduzione delle spore in una scena cruciale ambientata nel seminterrato dell’ospedale di Seattle, la narrazione si arricchisce di nuove implicazioni. Ellie, come nel gioco, si dimostra immune, mentre Nora – coinvolta in una fuga disperata – inizia a soccombere all’infezione proprio a causa dell’ambiente contaminato.

È un momento chiave che segna non solo una svolta nella trama, ma anche un segnale evidente di quanto la serie stia tornando ad abbracciare più apertamente le sue origini videoludiche.

In parallelo, l’evoluzione dell’infezione continua a sorprendere. Gli stalker si fanno più intelligenti, capaci di aggirare e tendere imboscate ai protagonisti.

Un’intera sequenza in cui Ellie e Dina si ritrovano sopraffatte da questi infetti più astuti dimostra come il pericolo sia in costante aumento, e rende sempre più evidente che la Cordyceps sta mutando.

Con le spore ora parte del mondo della serie, The Last of Us si prepara ad affrontare una nuova fase del conflitto, in cui l’aria stessa può diventare una minaccia invisibile.

Un'aggiunta che non solo rafforza il legame con i fan dei giochi, ma promette sviluppi narrativi sempre più tesi e claustrofobici. In attesa della Stagione 3, a quanto pare non proprio vicinissima.