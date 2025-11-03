LEGO Ideas celebra oggi un momento storico con l'annuncio più corposo mai realizzato dalla piattaforma: ben sei progetti diventeranno set ufficiali, accompagnati da altri tre candidati inseriti nel programma Parking Lot. Una decisione senza precedenti che ricompensa la creatività della community e risponde alle richieste dei fan accumulate negli anni su temi ricorrenti che finalmente vedranno la luce.

Tra gennaio e maggio 2025, la piattaforma ha registrato un'attività straordinaria con 57 progetti che hanno superato la soglia critica dei 10.000 sostenitori necessari per accedere alla fase di revisione. Un numero record che testimonia la vitalità della community e la varietà di interessi che spazia dal cinema classico alle tradizioni culturali, passando per icone della televisione e persino la gastronomia giapponese.

Particolarmente significativa è la scelta di portare finalmente sul mercato alcuni temi che da anni tentano di conquistare il pubblico attraverso proposte ripetute. I Puffi, le iconiche creature blu create da Peyo, diventeranno realtà grazie al progetto "Smurf Village" di The Half Blood Baron. Dopo innumerevoli tentativi da parte di diversi designer, il villaggio con le caratteristiche casette a forma di fungo ha finalmente convinto il team di selezione.

Stesso destino per "ET, l'extraterrestre" di Steven Spielberg che ha commosso generazioni di spettatori. Il progetto vincente porta la firma di lafabrick, che è riuscito a prevalere su un secondo concept dedicato allo stesso film presente nella stessa ondata di revisione. Una dimostrazione di quanto questo classico cinematografico del 1982 continui a esercitare un fascino irresistibile sugli appassionati di mattoncini.

Dalla cultura messicana al ramen giapponese: LEGO Ideas abbraccia il mondo

La dimensione culturale trova spazio con "La Catrina" di yop1172, un modello ispirato al Día de Muertos, la tradizione messicana che celebra i defunti. La tempistica dell'annuncio, arrivato proprio in prossimità della festività, aggiunge ulteriore rilevanza a questa scelta che porta sul palcoscenico LEGO una tradizione non europea.

In direzione completamente opposta si muove Micdud con "Brick Built Ramen", una riproduzione dettagliata di una ciotola di ramen completa di bacchette e tovaglietta. Un progetto che si inserisce nella crescente tendenza LEGO di replicare oggetti quotidiani e cibo in versione mattoncino, cavalcando l'interesse occidentale per la cucina giapponese.

Il richiamo alla nostalgia anni '90 arriva potente con il Megazord dei Power Rangers firmato legotruman, primo progetto annunciato tra i vincitori. Seguendo la formula già collaudata con il set Voltron, LEGO Ideas proporrà due set componibili: robot più piccoli che si combinano per formare il gigantesco Megazord, replicando la meccanica che ha reso celebre la serie televisiva.

Parking lot: i ripescaggi alla maniera di LEGO Ideas

Quest'ultimo format rappresenta una sorta di lista d'attesa per progetti che LEGO valuta interessanti ma non immediatamente realizzabili.

Le serie televisive conquistano ben due vittorie con "Downtown Abbey" di BRO3, basato sul drama britannico che ha conquistato il pubblico internazionale, e trovano un terzo riconoscimento nel programma Parking Lot con "Golden Girls" di Martin_Studio.

Nel Parking Lot finiscono anche i Daft Punk di RobotRock, che dopo l'apparizione digitale su LEGO Fortnite potrebbero materializzarsi in versione fisica tangibile.

Stessa sorte per "The Old man and the sea" di Lyan ha, una creazione caratterizzata da vivaci cromie che reinterpreta il classico letterario di Hemingway.

Questa ondata di annunci segna un cambio di passo per LEGO Ideas, dimostrando che la compagnia danese è disposta ad ampliare significativamente il numero di progetti "luce verde" quando la qualità e l'interesse della community lo giustificano. Per i designer che da anni vedono i propri temi prediletti sfiorare ripetutamente il traguardo senza mai raggiungerlo, questo rappresenta finalmente il momento della rivincita e del riconoscimento.