Bandai Namco e D.A.G hanno ufficialmente svelato Tales of Berseria Remastered, portando uno dei capitoli più apprezzati della longeva serie JRPG su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam. L'arrivo è fissato per il 27 febbraio 2026 nei mercati occidentali (26 febbraio in Giappone), segnando il ritorno di un'avventura che ha conquistato la critica nel 2016 per la sua narrazione matura e il suo combat system stratificato.

Si tratta della prima operazione di remastering per questo titolo, che introduce migliorie grafiche sostanziali e ottimizzazioni di gameplay pensate per gli standard moderni. Il prezzo di lancio parte da 39,99€ per l'edizione standard, con una Deluxe Edition disponibile a 59,99€ che include contenuti digitali esclusivi.

Il gioco ripropone la storia di Velvet, protagonista segnata da un tradimento devastante che la trasforma in un'antieroinea assetata di vendetta. A differenza dei capitoli precedenti della serie Tales Of, Berseria abbraccia tematiche più oscure e complesse, esplorando il conflitto eterno tra emozione e ragione mentre i giocatori navigano attraverso l'arcipelago che costituisce il regno di Midgand.

La narrativa emotivamente carica rappresentava già uno dei punti di forza dell'originale, e questa versione rimasterizzata punta a valorizzare ulteriormente quella direzione artistica con una veste grafica potenziata.

Sul fronte tecnico, D.A.G ha implementato diverse modernizzazioni quality of life che renderanno l'esperienza più fluida per chi si avvicina al titolo per la prima volta o per i veterani che vogliono rivisitarlo. Tra le novità spiccano indicatori di destinazione per facilitare l'orientamento nell'open world e la possibilità di disabilitare completamente gli scontri casuali, una feature che elimina uno dei grind più frustranti tipici dei JRPG classici.

Particolarmente interessante l'accesso al Grade Shop fin dall'inizio dell'avventura, che permette di personalizzare la difficoltà e l'esperienza di gioco secondo le proprie preferenze sin dalle prime battute.

Il sistema di combattimento rimane uno degli assi nella manica del titolo: action-oriented e basato sulle Artes personalizzabili, consente di costruire combo devastanti raccogliendo le Soul dei nemici sconfitti.

Questa meccanica liberazione Soul permette di scatenare raffiche di attacchi che rendono gli scontri spettacolari e dinamici, allontanandosi dal classico turn-based per abbracciare un approccio più frenetico e immediato. La possibilità di adattare le Artes al proprio stile di gioco garantisce una personalizzazione profonda che premia la sperimentazione.

Le due edizioni disponibili al preorder offrono contenuti extra differenziati. L'edizione Standard include il bonus "Super Adventuring Assistance Set" con materiali consumabili essenziali come Apple Gel, Peach Gel, Life Bottle e Panacea Bottle (10 unità ciascuno).

Chi opta per la Deluxe Edition riceve inoltre il "Battle Background Music Pack", un art book digitale, la colonna sonora completa e il "Super Growth Support Herb Set" per accelerare la progressione dei personaggi. Un'offerta particolarmente interessante per i fan della serie che apprezzano i contenuti da collezione digitali.