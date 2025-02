SUPER OFFERTA Playstation: controller, cuffie con microfono e accessori PS5 con il 20% di SCONTO!

Se siete membri di PlayStation Plus, questa promozione vi offre un'opportunità imperdibile per ampliare la vostra dotazione di accessori per PS5. Fino al 19 febbraio, acquistando almeno due prodotti per un valore complessivo di 100€ o più, potrete beneficiare di uno sconto immediato del 20%. Nessun codice promozionale richiesto: il ribasso viene applicato automaticamente al momento del pagamento, a patto che il vostro abbonamento a PS Plus sia attivo.

Offerta Playstation, come ottenerla?

Seguite questi semplici passaggi per usufruire dell'offerta:

Accedete al PlayStation Store e selezionate almeno due accessori compatibili con PS5 tra quelli inclusi nella promozione. Assicuratevi che il valore totale del carrello sia di almeno 100€. Effettuate l'accesso con il vostro account PlayStation Plus. Lo sconto del 20% verrà applicato in automatico al momento del checkout.

Offerta Playstation, perchè approfittarne?

Se non avete mai effettuato acquisti dallo store ufficiale, ecco alcuni vantaggi esclusivi:

Accesso prioritario a esclusive PlayStation : potrete mettere le mani in anteprima su giochi, bundle hardware e accessori PS5 riservati ai membri.

Spedizione rapida e gratuita : tutti gli ordini includono la consegna standard gratuita, mentre gli utenti PS Plus possono usufruire anche della spedizione espressa senza costi aggiuntivi.

Reso facile e senza stress : se cambiate idea, avete fino a 30 giorni per restituire l'articolo senza spese extra.

Garanzia ufficiale Sony: acquistando direttamente dal sito PlayStation, otterrete prodotti certificati e coperti da una garanzia limitata di un anno.

Se state cercando nuovi accessori per la vostra PlayStation 5, questa promozione è un'occasione perfetta per risparmiare. Ricordate che la promo è disponibile solo fino al 19 febbraio. Non aspettate: visitate il sito ufficiale e migliorate la vostra esperienza di gioco con gli accessori migliori!

