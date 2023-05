Stray per PS5 con il 22% di sconto: imperdibile!

Se siete possessori di una PS5 ma non avete ancora avuto l'opportunità di giocare a Stray, abbiamo una notizia interessante per voi! Attualmente, grazie a una promozione speciale su Amazon, potete acquistare Stray, vincitore del titolo di miglior gioco indipendente ai The Game Awards, a un prezzo assolutamente vantaggioso!

Infatti, oggi potete portarvi a casa la versione fisica di Stray, che contiene, oltre al gioco base, anche sei carte con illustrazioni a colori, a soli 31,99€, con uno sconto del 22% rispetto all'usuale prezzo di listino di 41€.

Stray è un gioco d'azione che si svolge in un universo cyberpunk, dove gli esseri umani non esistono più e il protagonista è un gatto. Il design artistico del mondo di gioco e dei personaggi in Stray è impressionante. Il titolo presenta diversi punti di correlazione con il nostro mondo attuale, offrendo una visione lugubre del futuro. Critica inoltre l'indifferenza generale, l'egoismo e la tendenza a sottovalutare la serietà di situazioni estremamente critiche e quasi irreversibili.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «la buona riuscita di Stray, pur con tutti i limiti legati a una produzione di piccole dimensioni, è dovuta sia all’ottima caratterizzazione di personaggi e mondo di gioco, sia alla sua capacità di mantenere l’avventura sempre gradevole e stimolante. La sensazione che si potesse fare molto di più col racconto e con le dimensioni del progetto c’è e rimane persistente dall’inizio alla fine, ma si tratta senza dubbio di un buon primo passo e in definitiva di un titolo particolare, accattivante e a cui vi consigliamo di dare una possibilità anche al di là della tenerezza suscitata da quel dolce scricciolo impertinente di protagonista».

