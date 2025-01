Storico attore di Skyrim e Fallout trovato in fin di vita, la famiglia chiede aiuto

Wes Johnson, noto doppiatore di Bethesda che ha prestato la voce a personaggi in The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 3, Starfield e molti altri, è stato trovato «quasi privo di vita» nella sua stanza d'hotel la scorsa settimana. A distanza di qualche ora sembra che l'emergenza sia rientrata, ma le condizioni di Johnson sono ancora critiche.

La sua famiglia dichiara che è sveglio ed è in grado di parlare,

«Si trova ancora in terapia intensiva, ma è molto più stabile», ha dichiarato sua moglie: «Gli specialisti hanno una teoria su quale possa essere il problema di salute e stanno eseguendo test per identificarne la causa».

La situazione è comunque grave, come riporta IGN US, c'è bisogno di cure mediche importanti e i suoi cari hanno chiesto aiuto alla community e ai suoi fan.

La moglie di Johnson e altri familiari hanno creato una campagna GoFundMe per raccogliere fondi destinati alle cure mediche, oltre a coprire le spese durante il periodo in cui Wes non può lavorare: «Attualmente, Wes continua a lottare per la sua vita in un'unità di terapia intensiva», si legge sulla pagina della campagna promossa tramite social.

L'obiettivo iniziale della raccolta fondi era di $50mila, ma è stato superato di quasi tre volte: finora sono stati raccolti $144.791 grazie a 2.200 sostenitori.

Wes Johnson si trovava ad Atlanta per ospitare un evento benefico a favore della National Alzheimer’s Foundation il 22 gennaio. Dopo il volo e il check-in in hotel, non si è presentato all'evento, allarmando i presenti. È stato necessario l'intervento della sicurezza dell'hotel per entrare nella sua stanza, dove è stato trovato privo di sensi e quasi privo di vita, con i paramedici che raccontano di aver faticato a trovare un battito dal polso.

Nel mondo dei videogiochi, Johnson è noto particolarmente per i suoi ruoli nei giochi Bethesda. Tra i suoi personaggi ci sono Ron Hope in Starfield, il Principe della Follia Sheogorath e Lucien Lachance in The Elder Scrolls IV: Oblivion, tre Principi Daedrici (Boethiah, Malacath e Molag Bal) in The Elder Scrolls III: Morrowind, Fawkes e Maister Burke in Fallout 3, Hermaeus Mora ed Emperor Titus Mede II in Skyrim, Moe Cronin in Fallout 4, e molti altri. Oltre al lavoro nei videogiochi, Johnson è stato l'annunciatore ufficiale dei Washington Capitals per 25 anni e ha recitato in numerosi film e serie TV.

Ci auguriamo che Johnson possa presto tornare in forze e a lavoro, mentre tutta la redazione di SpazioGames.it si unisce in un abbraccio alla famiglia.