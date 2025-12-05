Gli sviluppatori di Auroch Digital, in collaborazione con Dotemu, hanno annunciato durante il PC Gaming Show Most Wanted un nuovo sparatutto in prima persona ambientato nell'universo di Starship Troopers. Il gioco, intitolato Ultimate Bug War!, propone un'estetica volutamente retrò che strizza l'occhio agli shooter degli anni Novanta, pur raccontando una storia inedita legata al celebre film di fantascienza diretto da Paul Verhoeven.

Il lancio è previsto per i primi mesi del 2026 su tutte le piattaforme principali, inclusa la nuova Nintendo Switch 2.

La narrazione si colloca temporalmente venticinque anni dopo la conclusione del film originale, proiettando i videogiocatori nel pieno della Prima Guerra degli Insetti. Il giocatore vestirà i panni di Samantha Dietz, una veterana della Fanteria Mobile che dovrà affrontare orde di Arachnid attraverso diverse location.

Tra queste figurano pianeti già noti ai fan della pellicola cinematografica, come il temibile Klendathu e Planet P, ma anche ambientazioni completamente inedite progettate appositamente per questa esperienza ludica.

L'arsenale a disposizione della protagonista risulta particolarmente variegato, con più di trenta armi e strumenti da guerra ispirati direttamente al materiale bellico visto nel film. Dal classico fucile Morita alle imponenti tute meccaniche, fino ad arrivare alle devastanti cariche nucleari tattiche, i giocatori avranno numerose opzioni per affrontare gli sciami di creature ostili che si frappongono tra loro e la vittoria.

Un elemento particolarmente suggestivo per gli appassionati del franchise è rappresentato dal ritorno di Johnny Rico, il personaggio iconico interpretato originariamente da Casper Van Dien. L'attore riprenderà il suo ruolo storico, stavolta nei panni di un generale che accompagnerà i giocatori durante l'avventura attraverso sequenze FMV, un tocco nostalgico che richiama ulteriormente l'estetica videoludica degli anni Novanta.

Questo collegamento diretto con il film originale dovrebbe rafforzare l'immersione narrativa e gratificare chi conosce già l'universo della Fanteria dello Spazio.

La scelta stilistica di riproporre l'estetica degli shooter classici rappresenta una direzione creativa precisa da parte degli sviluppatori, che puntano a offrire un'esperienza di gioco dall'azione frenetica e diretta, senza compromessi. Il titolo promette dunque scontri intensi e ritmo serrato, caratteristiche che dovrebbero ben adattarsi all'ambientazione militare e alla minaccia costante rappresentata dagli insetti giganti.