Square Enix ha annunciato un piano ambizioso che potrebbe ridefinire radicalmente il modo in cui i videogiochi vengono testati prima del lancio. Il publisher giapponese punta a sostituire il 70% delle attività di QA e debugging con intelligenza artificiale generativa entro la fine del 2027, un obiettivo che solleva interrogativi cruciali sul futuro dell'industria videoludica e sulle carriere di migliaia di tester in tutto il mondo. L'iniziativa si inserisce nel piano strategico a medio termine "Square Enix Reboots and Awakens" e rappresenta uno dei progetti più aggressivi mai annunciati da un publisher AAA per l'automazione del quality assurance.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Matsuo-Iwasawa Laboratory dell'Università di Tokyo, coinvolge un team di oltre dieci membri composto da ricercatori accademici e ingegneri del gruppo Square Enix. L'iniziativa, denominata ufficialmente "Joint Development of Game QA Automation Technology Using Generative AI", mira a utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale per identificare bug, anomalie grafiche e problemi di gameplay che tradizionalmente richiedono centinaia di ore di lavoro umano. Secondo il publisher, questa automazione permetterebbe di ottenere un "vantaggio competitivo nello sviluppo di videogiochi" migliorando l'efficienza operativa del QA.

La strategia di Square Enix si allinea con tendenze già evidenti presso altri grandi publisher. Electronic Arts avrebbe recentemente spinto i propri dipendenti a utilizzare strumenti AI "praticamente per tutto", incluso il quality assurance, secondo quanto riportato da Business Insider. Un ex dipendente senior di Respawn Entertainment in ruolo QA ha dichiarato di credere che il suo licenziamento questa primavera, insieme ad altri 100 colleghi, sia stato motivato proprio dall'introduzione di sistemi AI capaci di rivedere e riassumere i feedback dei play tester, compiti tradizionalmente affidati a figure umane specializzate.

Prodotto in caricamento

Il dibattito sull'utilizzo dell'AI nel testing videoludico non è nuovo, ma l'approccio quantitativo di Square Enix rappresenta un punto di svolta. I sostenitori dell'automazione sottolineano come il QA sia spesso un lavoro ripetitivo e monotono, con sessioni di testing che richiedono di ripetere le stesse azioni centinaia di volte per individuare glitch sporadici. Dall'altra parte, molti professionisti del settore argomentano che l'intelligenza umana rimane insostituibile nell'identificare anomalie sottili nel gameplay, problemi di game design o bug contestuali che un algoritmo potrebbe non riconoscere come problematici.

La questione più delicata riguarda però l'impatto occupazionale. I ruoli di QA testing sono storicamente considerati punti di ingresso nell'industria videoludica, posizioni entry-level da cui numerosi game designer, producer e sviluppatori hanno iniziato le loro carriere. Eliminare il 70% di queste opportunità potrebbe significare chiudere una delle poche porte d'accesso rimaste per giovani aspiranti sviluppatori, in un momento in cui l'industria ha già visto migliaia di licenziamenti negli ultimi due anni.

L'approccio di Square Enix non è isolato. Già nel 2022, Matt Booty, responsabile degli Xbox Game Studios, aveva espresso pubblicamente il suo "sogno" di creare un esercito di tester AI. Booty aveva dichiarato di voler "avviare 10.000 istanze di un gioco nel cloud, con 10.000 copie in esecuzione simultanea, e distribuire bot AI che testino il gioco per tutta la notte, fornendo un report al mattino". Una visione che ora sembra concretizzarsi presso uno dei publisher più importanti del panorama gaming globale.