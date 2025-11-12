Sony torna a parlare al pubblico dei giocatori PC e console con un annuncio curioso ma sintomatico di una direzione ormai chiarissima: quella della piena integrazione dell’esperienza PlayStation anche al di fuori del salotto. Nel corso della giornata di ieri, Sony Interactive Entertainment ha svelato un nuovo monitor gaming da 27 pollici, dotato di un inedito DualSense Charging Hook, ovvero un gancio integrato per ricaricare direttamente il controller della console. Il prodotto sarà disponibile nel 2026 negli Stati Uniti e in Giappone, anche se per ora manca ancora un prezzo ufficiale.

A presentarlo è stato Shuzo Kikuchi, vicepresidente del product management di SIE, che ha sottolineato come la filosofia dietro questo monitor sia quella di accompagnare i nuovi modi di giocare nati con PlayStation 5 e con dispositivi come PlayStation Portal. In altre parole, non più un solo modo di intendere la fruizione dei giochi, ma una rete di ecosistemi interconnessi, dove l’utente sceglie dove e come vivere le proprie sessioni. Il nuovo display nasce proprio in questa direzione: un prodotto pensato per chi vuole spostare la propria esperienza PS5 su una scrivania, in uno studio o in camera, senza rinunciare a qualità e comfort.

Dal punto di vista tecnico, il monitor promette molto. Si tratta di un pannello QHD IPS con risoluzione fino a 2560x1440, supporto HDR con Auto HDR Tone Mapping, e frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz su PS5 e 240 Hz su PC e Mac. C’è il supporto al Variable Refresh Rate e, come da tradizione Sony, un’attenzione particolare alla resa cromatica. Il tutto corredato da una base compatibile con montaggio VESA, porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e un set completo di ingressi USB, inclusa una USB-C utilizzabile per l’adattatore PlayStation Link. Non manca nemmeno un sistema audio integrato con uscita jack da 3,5 mm.

Ma ciò che incuriosisce davvero è quel gancio di ricarica per DualSense, dettaglio quasi simbolico: un accessorio che non punta solo a essere un monitor, ma un’estensione naturale della console stessa. E qui torna il discorso più ampio di Sony, che negli ultimi anni sta spingendo verso un’idea di ecosistema PlayStation portatile e modulare. Il monitor da 27 pollici si affianca infatti ai Pulse Elevate, nuovi altoparlanti wireless pensati per il gioco da scrivania, che promettono un audio immersivo e una connessione perfetta con PS5.

È evidente che Sony stia cercando di costruire un nuovo spazio per l’esperienza PlayStation: non più limitata al televisore, ma pronta a invadere il territorio del PC gaming e dell’uso ibrido. Il messaggio è chiaro: la console rimane al centro, ma la sua forma si espande. E se questo monitor manterrà le promesse, potrebbe diventare un piccolo tassello cruciale di quella trasformazione che da anni Sony tenta di concretizzare, passo dopo passo, tra hardware raffinato e un’idea di gaming sempre più personale, flessibile e senza confini.