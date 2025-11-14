Gli amanti di Skyrim possono segnare un nuovo punto nella lunga e sorprendente storia delle mod dedicate al capolavoro Bethesda. Il modder noto come spdude ha pubblicato un progetto che, per ambizione e cura produttiva, rischia di diventare uno dei più importanti degli ultimi anni: Skyrim Revoiced, una mod che ridà voce – in senso letterale – a decine di NPC sfruttando esclusivamente attori professionisti in carne e ossa.

In un panorama dominato da IA, clonazioni vocali, synthesis e automazioni più o meno riuscite, l’idea di tornare al calore umano e alla recitazione reale ha qualcosa di quasi sovversivo. Skyrim Revoiced introduce infatti otto nuovi tipi di voce per ben 48 NPC sparsi nelle gelide terre della provincia nordica, per un totale che supera le 5000 linee registrate tra dialoghi originali e contenuti aggiuntivi provenienti da mod molto popolari.

Prodotto in caricamento

Ed è proprio qui che il progetto mostra tutta la sua maturità: la mod è stata costruita con la massima attenzione alla compatibilità. I dialoghi introdotti da mod note come Improved Innkeepers, Hunters Not Bandits e Misc Dialogue Edits non vengono ignorati, ma anzi sono stati doppiati ex novo, così da mantenere coerenza e qualità lungo l’intera esperienza.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso autore, Skyrim Revoiced è destinato a essere un progetto a lungo termine. L’obiettivo finale è quello di rendere ogni razza e genere del gioco dotato di varianti vocali realmente uniche, così da rompere definitivamente la sensazione di déjà vu che affligge chiunque abbia giocato Skyrim troppo a lungo. Si tratta però di un lavoro mastodontico: tutti gli attori vengono assoldati e pagati, e i costi della produzione rallentano inevitabilmente l’arrivo degli aggiornamenti futuri. Al momento, quindi, non esiste una finestra di rilascio per la prossima espansione del progetto.

Il modder invita comunque i giocatori più curiosi a provare la versione attuale, già disponibile al download. In coda all’annuncio, è stato condiviso anche un video dimostrativo che permette di ascoltare direttamente alcune delle nuove interpretazioni vocali che arricchiscono l’avventura.

Dopo oltre dieci anni, Skyrim continua a reinventarsi. E se un gruppo di modder riesce a ridare anima – e voce – ai suoi personaggi, forse questa leggenda non smetterà davvero mai di vivere.