Hollow Knight: Silksong continua finalmente a muoversi, e questa volta non si tratta solo di vaghe rassicurazioni. Team Cherry ha annunciato ufficialmente Sea of Sorrow, la prima espansione del Metroidvania dedicato a Hornet, confermando al tempo stesso che il supporto al gioco non si fermerà qui.

Nel comunicato diffuso oggi, lo studio australiano ha spiegato come l’entusiasmo costante dei giocatori, rimasto sorprendentemente vivo nonostante le difficoltà e i lunghissimi tempi di sviluppo, rappresenti una spinta fondamentale per continuare ad ampliare Silksong. Un riconoscimento diretto a una community che, tra pazienza e frustrazione, non ha mai davvero smesso di credere nel progetto.

L’espansione Sea of Sorrow (trailer qui) è già in fase avanzata di sviluppo e viene presentata con un breve teaser a tema acquatico. Nel filmato si intravede Hornet impegnata in nuove sezioni ambientate tra acque ostili e misteriose, mentre accumula energia e potenziamenti per affrontare nemici inediti. Il tono è quello classico di Hollow Knight: evocativo, malinconico e carico di tensione, con un level design che promette nuove sfide tanto sul piano del combattimento quanto su quello dell’esplorazione.

Per il momento, Team Cherry non ha fornito una finestra di uscita precisa. Ulteriori dettagli verranno condivisi solo a ridosso del lancio di Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow, una scelta comunicativa che potrebbe far storcere il naso a chi ricorda bene la storia recente dello studio, ma che viene almeno mitigata da un’altra notizia di rilievo.

Parallelamente allo sviluppo di Silksong, il team ha infatti confermato di non aver dimenticato il capitolo originale. È in lavorazione una versione aggiornata di Hollow Knight per Nintendo Switch 2, prevista per il prossimo anno. Chi possiede già il gioco sulla prima Switch potrà effettuare l’upgrade gratuitamente, beneficiando di miglioramenti tecnici simili a quelli introdotti su Silksong.

Parliamo di frame-rate più elevato, risoluzione migliorata e numerosi effetti grafici aggiuntivi, pensati per valorizzare ulteriormente lo stile artistico iconico del titolo. Per chi gioca su PC, queste migliorie sono già parzialmente visibili grazie a una beta disponibile su Steam, aperta a tutti i giocatori curiosi di dare un’occhiata al futuro della serie.

Tra espansioni, aggiornamenti gratuiti e nuove promesse, Team Cherry sembra finalmente intenzionata a dimostrare che l’attesa non è stata vana. Ora resta solo da capire se Sea of Sorrow riuscirà davvero a ripagare anni di silenzio e aspettative altissime.