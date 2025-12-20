Con Silent Hill f, Konami ha inaugurato una nuova fase per una delle saghe horror più iconiche della storia dei videogiochi. Per la prima volta, la serie ha abbandonato l’ambientazione statunitense che l’aveva definita per decenni, scegliendo il Giappone come scenario principale. Una decisione che ha inevitabilmente diviso i fan storici, ma che ha anche prodotto risultati concreti, sia in termini creativi che commerciali.

In una recente intervista rilasciata a Inverse, il produttore della serie Motoi Okamoto ha spiegato come Silent Hill f rappresenti un esperimento riuscito, soprattutto grazie alla libertà creativa derivante dall’esplorazione di una cultura diversa. Ambientare il gioco in Giappone ha permesso al team di attingere al folklore locale, fondendolo con l’horror psicologico che da sempre contraddistingue la saga. Nonostante le perplessità iniziali, il titolo si è rivelato uno dei capitoli più venduti della serie.

Secondo Okamoto, Silent Hill non deve più essere inteso come un luogo fisico preciso, ma come un concetto. L’orrore può manifestarsi ovunque, purché esistano le “giuste condizioni”. Per questo motivo, Konami sta valutando nuove ambientazioni in diverse parti del mondo, tra cui Asia, America Centrale e Meridionale, ma anche paesi come Russia, Corea del Sud e Italia, accomunati da tradizioni, miti e sistemi di credenze profondamente radicati.

Nel caso dell’America Latina, il produttore ha citato elementi come lo sciamanesimo e il cosiddetto realismo magico, un intreccio tra reale e fantastico raramente esplorato nei videogiochi horror. Questi riferimenti culturali potrebbero dare vita a un tipo di paura più sottile, legata alla storia, alla politica e alle ferite sociali dei territori rappresentati.

L’ipotesi di un Silent Hill ambientato in Italia, pur restando al momento solo una suggestione, apre scenari particolarmente affascinanti. Superstizioni, leggende popolari, culti religiosi e storie oscure potrebbero essere reinterpretati in chiave psicologica. Tuttavia, Okamoto ha anche sottolineato un limite concreto: la mancanza, in alcune regioni, di studi di sviluppo abbastanza strutturati per gestire una proprietà intellettuale complessa come Silent Hill.

Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma una direzione sembra chiara. Dopo Silent Hill f, la saga appare pronta a evolversi da città maledetta a orrore universale, capace di assumere forme diverse a seconda della cultura che lo ospita. Se l’incubo arriverà davvero in Italia, lo dirà il tempo.