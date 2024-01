Sconti su Nintendo eShop: i migliori giochi a meno di 5 euro

Il weekend è sempre un buon momento per armarsi di Nintendo Switch e scaricare qualche nuovo gioco da Nintendo eShop, soprattutto se è possibile portarlo a casa spendendo molto poco. E se è vero che è difficile vedere i titoli firmati proprio da Nintendo avere delle oscillazioni di prezzo, lo è anche il fatto che alcune piccole produzioni su Switch siano invece molto ben disposte a farsi pagare poco.

Abbiamo quindi deciso di fare un giro per lo store (potete farlo anche voi, anche direttamente dalla pagina eShop della vostra console Nintendo Switch) per segnalarvi alcuni dei giochi più interessanti in vendita a prezzi davvero ridotti.

Se, infatti, avete pensato di spendere un massimo di 5 euro per portare a casa qualche nuovo gioco da godersi in questo uggioso fine settimana, cosa si potrebbe trovare?

Dando un'occhiata su Nintendo eShop per vedere le promozioni in corso, abbiamo identificato alcuni dei più interessanti giochi che potete comprare ora a prezzo irrisorio. Se avete bisogno di ricaricare il vostro credito, ricordatevi che lo trovate .

Vediamo allora di seguito alcuni dei giochi più interessanti che in questo momento potete comprare spendendo meno di 5 euro da Nintendo eShop.

Giochi a meno di 5 euro ora su Nintendo eShop

WRC 10 a 4,99€ anziché 49,99€

Among Us a 2,57€ anziché 4,29€

Cris Tales a 3,99€ anziché 39,99€

V-Rally 4 a 4,99€ anziché 49,99€

Tennis World Tour a 4,99€ anziché 49,99€

Streets of Rogue a 4,99€ anziché 19,99€

Harvest Moon: Mad Dash a 2,99€ anziché 19,99€

Stick Fight: The Game a 3,60€ anziché 6€

Surgeon Simulator CPR a 2,74€ anziché 10,99€

TT Isle of Man - Ride on the Edge a 4,99€ anziché 49,99€

Overcooked Special Edition a 3,99€ anziché 19,99€

In Sound Mind a 3,49€ anziché 34,99€

Skully a 3,49€ anziché 34,99€

Harvest Life a 3,74€ anziché 24,99€

Totally Reliable Delivery Service a 3,74€ anziché 14,99€

Shantae Risky's Revenge Director's Cut a 4,19€ anziché 8,39€

Rustler a 2,99€ anziché 29,99€

Remothered: Broken Porcelain a 3,49€ anziché 34,99€

Kill it with fire a 3,74€ anziché 14,99€

Sine Mora EX a 4,49€ anziché 29,99€

SteamWorld Dig a 3,99€ anziché 9,99€

Greak: Memories of Azur a 4,99€ anziché 19,99€

Potete vedere anche le (tante) altre proposte a meno di 5 euro direttamente andando a dare un'occhiata a , o direttamente sulla vostra console accedendo all'icona di eShop sulla bacheca di Switch.

Vi ricordiamo che i giochi che trovate nell'elenco possono essere goduti su tutte le versioni di Nintendo Switch: sia che possediate la più recente OLED (la trovate ormai piuttosto facilmente anche ), sia che siate in possesso della Standard, sia che vi siate fiondati sulla piccola ed estremamente portatile Lite.

L'unica eccezione è costituita dai giochi che richiedono specificamente di scollegare i Joy-Con dalla console: in quel caso, alla Lite è necessario affiancare dei Joy-Con aggiuntivi.

Se tutta questa abbondanza di diversi modelli di Nintendo Switch vi sta creando più confusione che altro, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, cosicché possiate trovare quello ideale per voi.