Nel cuore della Pianura Padana, tra le mura di uno dei centri fieristici più attivi d'Italia, si è scritto un capitolo inedito nella storia dei giochi di carte collezionabili.

Bologna ha ospitato il primo Regional Qualifier europeo di Riftbound: League of Legends, il TCG fisico sviluppato da Riot Games, attirando oltre tremila appassionati pronti a sfidarsi nel nuovo format competitivo che porta sul tavolo da gioco i campioni e il lore dell'universo di League of Legends.

A trionfare su tutti è stato Mateusz "Alanzq" Jasiński, giocatore polacco con un curriculum già di peso nel panorama dei giochi di carte digitali.

Alanzq è infatti un ex campione del mondo di Legends of Runeterra, il predecessore digitale che condivide lo stesso universo narrativo, e ha dimostrato che la sua competenza si trasferisce con la stessa efficacia anche sul formato cartaceo.

La sua vittoria non è arrivata per caso: domenica 22 febbraio ha attraversato il tabellone da quasi imbattuto, eliminando uno dopo l'altro 1503 avversari al Bologna Firenze Exhibition Center.

La scelta del mazzo ha fatto discutere quasi quanto la vittoria stessa. Alanzq ha puntato su Ezreal, uno dei campioni più popolari e riconoscibili dell'intero roster di League of Legends, noto ai fan di lunga data per il suo stile aggressivo e la sua versatilità tattica.

Sul piano economico, l'evento ha distribuito un montepremi complessivo di 25.000 dollari tra i giocatori classificati nella Top 32. Ad Alanzq sono andati 6.000 dollari per il primo posto, una cifra che conferma la serietà con cui Riot Games ha strutturato il proprio circuito competitivo fin dalle prime tappe.

E Las Vegas sarà proprio la prossima tappa. Dal 27 febbraio al 1° marzo, il Regional Qualifier si sposta in Nevada, continuando un calendario fitto di appuntamenti che attraversa quattro continenti: Nord America, Europa, Sud-Est Asiatico e Australia.

Tra le città già in programma figurano Lille, Atlanta, Sydney, Vancouver, Utrecht, Hartford, Barcellona e Singapore, a testimonianza di un progetto con ambizioni globali fin dal lancio.

L'evento bolognese ha avuto anche un valore simbolico in più: è stata la prima vetrina pubblica per Riftbound: Spiritforged, la nuova espansione del gioco che introduce campioni inediti, meccaniche aggiornate e carte con illustrazioni alternative molto attese dalla community.

Un debutto nella debutto, insomma, che ha permesso ai giocatori di testare dal vivo le nuove dinamiche competitive in un contesto ufficiale e di alto livello.