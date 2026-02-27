Resident Evil Requiem ha fatto il suo ingresso su Steam con numeri che riscrivono la storia del franchise su PC, segnando un momento significativo per l'intera scena survival horror.

Il nono capitolo della saga di Capcom non solo conferma la solidità di un brand che resiste da quasi trent'anni, ma dimostra come la serie sia riuscita a conquistare una base di utenti sempre più ampia sulle piattaforme digitali, in un'era in cui la concorrenza nel genere è più agguerrita che mai.

Al momento del lancio, Resident Evil Requiem ha raggiunto un picco di 267.509 utenti simultanei su Steam, un dato che lo incorona come il capitolo della serie con il lancio più grande di sempre sulla piattaforma di Valve.

Il record precedente apparteneva a Resident Evil 4 Remake, che nel marzo 2023 aveva toccato quota 168.191 giocatori in contemporanea, mentre Resident Evil 7 nel 2021 si era fermato a 106.631.

Un salto di scala notevole, che testimonia una crescita esponenziale dell'interesse attorno al franchise.

È fondamentale però contestualizzare questi dati: Steam rappresenta solo una fetta del pubblico totale. Requiem è disponibile anche su Epic Games Store per PC, e soprattutto ha debuttato contemporaneamente su Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, piattaforme su cui una porzione considerevole dei giocatori sta certamente vivendo il proprio primo contatto con Raccoon City in questa nuova iterazione.

Sommando tutte le piattaforme, il quadro delle vendite globali si prospetta decisamente roseo per Capcom.

Con numeri di lancio di questo calibro, sarà interessante monitorare la traiettoria di Resident Evil Requiem nelle prossime settimane, specialmente in relazione a eventuali DLC, aggiornamenti post-lancio e alla risposta della community sui contenuti endgame.

Capcom ha dimostrato con i remake recenti di saper mantenere viva l'attenzione attorno ai propri titoli nel lungo periodo, e tutto lascia supporre che anche Requiem seguirà la stessa strada.