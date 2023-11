Questo monitor da 27" con funzione TV è oggi in vendita a un PREZZO IMPERDIBILE: solo 159€!

Samsung Smart Monitor M5 da 27'' è disponibile a un prezzo eccezionale su Amazon per il Black Friday, a soli 159,90€ anziché 189,90€, grazie a uno sconto del 16%. Questo monitor offre una risoluzione Full HD di 1920x1080 e include servizi di streaming integrati come Netflix e Amazon Video. Presenta inoltre funzioni come Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex e casse integrate.

Samsung Smart Monitor M5, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Smart Monitor M5 è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo smart e versatile. Adatto sia agli amanti dello streaming e del gaming, grazie al servizio OTT integrato per l'accesso a piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e altre, sia a chi usa intensamente il PC per lavoro o studio, offrendo varie opzioni di collegamento come HDMI, Bluetooth o Airplay.

Dotato di modalità Eye-Saver e Flicker-Free, è ideale anche per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, contribuendo a ridurre l'affaticamento degli occhi. Samsung Smart Monitor, con HDR10, fornisce immagini di alta qualità e dettagliate, e il suo design sottile ed elegante, senza bordi su tre lati, lo rende perfetto per qualsiasi ambiente.

Samsung Smart Monitor M5, offerto a soli 159,90€, rappresenta un'opportunità unica per ottenere un prodotto di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Con le sue numerose funzionalità, è adatto a soddisfare diverse esigenze, dall'uso lavorativo alla visione di contenuti in streaming. Il design moderno e la qualità eccezionale lo rendono una scelta eccellente per chi desidera combinare funzionalità e stile nel proprio spazio di lavoro o di intrattenimento.

