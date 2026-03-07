Quanto costerà la prossima generazione di Xbox? È ancora presto per avere una risposta ufficiale, ma secondo alcuni analisti del settore il prezzo della futura console Microsoft potrebbe essere decisamente più alto rispetto alle macchine attuali. In particolare, la piattaforma conosciuta con il nome in codice Project Helix potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di circa 900 dollari.

La previsione arriva da Serkan Toto, CEO della società di analisi Kantan Games, che ha condiviso la sua stima in un’intervista concessa a GamesRadar. Secondo Toto, osservando l’andamento dei prezzi dell’hardware negli ultimi anni non ci sarebbero motivi per aspettarsi una console più economica rispetto ai modelli attuali di fascia alta.

L’analista ha infatti citato alcuni esempi concreti del mercato statunitense: PlayStation 5 Pro è venduta a circa 750 dollari, mentre Xbox Series X con SSD da 2TB arriva addirittura a 800 dollari. Partendo da queste cifre, Toto ritiene plausibile che la nuova Xbox possa partire da una base di circa 900 dollari, con la possibilità di una versione ancora più costosa.

Secondo la sua ipotesi, Microsoft potrebbe proporre più varianti della console, un approccio simile alla strategia adottata con la coppia Series X e Series S durante l’attuale generazione. In alternativa, una versione premium potrebbe offrire caratteristiche differenti, come maggiore potenza o configurazioni hardware più avanzate.

Naturalmente si tratta solo di una previsione preliminare. Lo stesso Toto ha sottolineato come il settore hardware sia attualmente influenzato da numerosi fattori economici, tra cui l’andamento dei costi dei componenti e in particolare della memoria RAM. Da qui al lancio della prossima generazione molte variabili potrebbero cambiare.

Per quanto riguarda il periodo di uscita, l’analista ritiene realistico un debutto intorno al 2028. La generazione attuale, secondo questa lettura, avrebbe ancora diversi anni davanti prima di lasciare spazio alle nuove macchine.

Project Helix, già citato recentemente da Microsoft, dovrebbe rappresentare una direzione piuttosto ambiziosa per la piattaforma Xbox. Le prime informazioni indicano infatti una console capace di eseguire sia giochi Xbox sia titoli PC, rafforzando ulteriormente l’integrazione tra ecosistema console e ambiente Windows.

Se queste previsioni dovessero rivelarsi corrette, la prossima generazione di hardware Microsoft potrebbe puntare su un posizionamento più vicino a quello di un PC gaming di fascia alta che a una console tradizionale. Resta però da vedere se il pubblico sarà disposto a investire una cifra così elevata per entrare nella nuova era di Xbox.