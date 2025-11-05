Il PlayStation Store ha dato il via a una nuova tornata di sconti che potrebbero rappresentare l'ultima occasione per fare acquisti convenienti prima dell'arrivo del Black Friday.

Come da tradizione del mercoledì, Sony ha attivato una serie di promozioni sui titoli digitali per PS4 e PlayStation 5, con riduzioni che in alcuni casi raggiungono percentuali davvero significative.

Gli utenti possono già approfittare delle offerte, anche se al momento manca ancora una pagina dedicata che raccolga tutte le novità in un unico punto.

Per scovare le migliori occasioni occorre navigare tra la sezione completa degli sconti o controllare la propria Lista dei desideri, dove i giochi contrassegnati potrebbero aver subito un calo di prezzo.

Le promozioni rimarranno attive fino al 22 novembre, lasciando ai giocatori quasi una settimana per valutare gli acquisti più convenienti prima dell'arrivo delle offerte stagionali più attese dell'anno.

Tra le proposte più allettanti spicca Shin Megami Tensei V: Vengeance, che ha visto il suo prezzo crollare da 59,99 euro a soli 23,99 euro. Gli appassionati del celebre franchise possono anche valutare la Digital Deluxe Edition aggiungendo appena quattro euro in più, ma conviene affrettarsi: questa versione fa parte degli sconti precedenti e scadrà entro la fine della giornata odierna.

Chi preferisce le produzioni indipendenti troverà pane per i suoi denti con Felix The Reaper, disponibile a un prezzo quasi simbolico di 0,99 euro grazie a uno sconto del 90%.

Un'occasione perfetta per sperimentare un titolo particolare senza svuotare il portafoglio e scoprire nuove esperienze di gioco al di fuori dei circuiti più commerciali.

Gli amanti dell'azione pura hanno invece l'opportunità di mettere le mani su Sifu, il titolo dedicato al kung fu che ha conquistato critica e pubblico.

La versione Premium è attualmente proposta a 12,49 euro invece dei 49,99 euro originali, rappresentando un risparmio di oltre il 75% per chi vuole cimentarsi con il suo sistema di combattimento unico e la sua particolare meccanica di invecchiamento del protagonista.

Per gli appassionati del genere roguelite a base di carte, due titoli meritano particolare attenzione. Slay the Spire, ormai considerato un classico del genere che ha ispirato numerosi imitatori, richiede un investimento di soli 7,49 euro contro i 24,99 euro di listino.

Il più recente Monster Train 2, invece, beneficia di una riduzione più contenuta portando il prezzo a 19,99 euro, coincidente con il rilascio di un nuovo aggiornamento che arricchisce ulteriormente l'esperienza di gioco con contenuti inediti.

Questa ondata di promozioni conferma la strategia di Sony di mantenere costante l'interesse verso la propria piattaforma digitale attraverso sconti settimanali programmati.

La tempistica, a ridosso del periodo più caldo per le vendite online, suggerisce che l'azienda giapponese stia preparando il terreno per offerte ancora più aggressive durante il Black Friday, quando tradizionalmente vengono proposti i maggiori ribassi dell'anno su titoli di primo piano e produzioni più recenti.