Il mese di marzo si preannuncia denso di contenuti per gli abbonati PlayStation Plus, con una line-up che spazia dagli sparatutto in terza persona agli RPG di culto, passando per metroidvania brutali e classici arcade dei picchiaduro.

Sony ha costruito un catalogo che parla a fasce di giocatori molto diverse, miscelando uscite recenti di grande impatto commerciale con titoli che hanno fatto la storia del gaming.

La data da segnare in rosso sul calendario è il 17 marzo, quando l'intera selezione sarà accessibile per i possessori di abbonamento Extra e Premium.

Il pezzo forte della lineup è senza dubbio Warhammer 40,000: Space Marine 2 su PS5, uno degli action in terza persona più venduti del 2024.

Sviluppato da Saber Interactive — già autori del co-op zombesco World War Z — il titolo mette i giocatori nei panni di Titus, Space Marine dell'Imperium alle prese con le inarrestabili orde Tiranidi.

La promessa tecnica di centinaia di nemici simultaneamente sullo schermo è stata mantenuta, e il gioco supporta sia campagne PvE per tre giocatori sia modalità PvP 6v6 con sei classi sbloccabili e progressione cosmetica.

Per chi non lo avesse ancora provato, entrare nel Catalogo Plus rappresenta un'occasione concreta di scoprire uno dei titoli cooperativi più solidi degli ultimi anni.

Sul fronte sportivo arriva EA Sports Madden NFL 26 su PS5, edizione che introduce un sistema di machine learning nutrito da quasi dieci anni di dati reali NFL.

Il risultato pratico si traduce in tratti comportamentali specifici per ogni giocatore, stili di gioco autentici e reazioni adattive che simulano le tendenze di quarterback e allenatori.

Per gli appassionati di JRPG, la vera notizia è l'arrivo di Persona 5 Royal sia su PS5 che su PS4, con tanto di Ultimate Edition — comprensiva dell'intero DLC Pack — disponibile per PS4.

Il capolavoro di Atlus, già acclamato nella versione originale del 2017, nella sua edizione Royal aggiunge nuovi confidant, un arco narrativo inedito, meccaniche stealth potenziate dal rampino e una colonna sonora rielaborata da Shoji Meguro.

Considerato da molti il miglior JRPG dell'ultima decade, approdare su Plus significa che un'intera generazione di giocatori potrà finalmente scoprire i Ladri Fantasma senza barriere economiche.

Blasphemous 2, disponibile su PS5 e PS4, porta nel catalogo il sequel del metroidvania dark fantasy di The Game Kitchen.

Il Penitente torna in un mondo labirintico popolato da nemici grotteschi e boss colossali, con una struttura non lineare che premia l'esplorazione e lascia al giocatore la libertà di definire il proprio percorso.

Chi ha apprezzato il primo capitolo o i lavori FromSoftware per l'estetica soulslike applicata al 2D troverà qui un titolo di indubbio spessore artistico e ludico.

Due aggiunte meritano un cenno per la loro diversità di tono: Metal Eden su PS5 è un FPS sci-fi dall'azione frenetica ambientato nella città monolitica di Moebius, con combattimenti cibernetici contro eserciti meccanici, mentre The Lord of the Rings: Return to Moria su PS5 propone un'esperienza survival-crafting cooperativa ambientata nelle miniere di Khazad-dûm, con generazione procedurale degli ambienti che garantisce rigiocabilità.

Completano il quadro Astroneer su PS5 e PS4, sandbox esplorativa con meccaniche di terraforming su un sistema solare di sette pianeti completamente esplorabili.

Il capitolo riservato agli abbonati PlayStation Plus Premium porta con sé una gemma storica dei picchiaduro: Tekken Dark Resurrection, annunciato durante l'ultimo State of Play, sbarca su PS5 e PS4 come classico arcade.

Si tratta di Tekken 5 Dark Resurrection, titolo che nel 2006 ridefinì i parametri del genere con l'introduzione di Lili e Dragunov, la modalità Tekken Dojo per le classifiche online e il sempre iconico Tekken Bowl.