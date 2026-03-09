C'è un momento in cui anche i team di sviluppo più ambiziosi si trovano costretti a fare i conti con la realtà: il gioco che hanno immaginato e quello che hanno consegnato al pubblico non coincidono.

È esattamente quanto è accaduto con Project Motor Racing, il simulatore di guida sviluppato da Straight4 Studios e uscito lo scorso novembre, la cui accoglienza da parte dei giocatori ha evidentemente lasciato molto a desiderare. Ora il team ha scelto la strada della trasparenza, ammettendo pubblicamente i propri errori attraverso una newsletter ufficiale.

Le parole usate dagli sviluppatori non lasciano spazio a interpretazioni diplomatiche. "Quando abbiamo lanciato Project Motor Racing a novembre, volevamo costruire un simulatore capace di trasmettere l'intensità e la disciplina del motorsport reale", si legge nel comunicato.

"Ma diciamola tutta: non ci siamo riusciti. Non sulle cose che contavano di più. Abbiamo deluso voi e abbiamo deluso noi stessi."

Il studio ha ammesso che i problemi riscontrati sono stati molteplici, senza scendere nei dettagli specifici su quali aspetti abbiano mancato l'obiettivo.

Quello che Straight4 ha invece voluto sottolineare è il lavoro costante portato avanti nel corso dei mesi successivi: sette aggiornamenti rilasciati in sequenza, ciascuno costruito ascoltando i riscontri della community, "quelli positivi, quelli critici e quelli più diretti", come hanno scritto gli stessi sviluppatori.

L'annuncio più atteso riguarda tuttavia un aggiornamento sostanziale previsto per fine marzo, descritto come un intervento capace di ridefinire le fondamenta del gioco.

"Vogliamo avvicinarci a ciò che un titolo di motorsport serio dovrebbe essere", ha spiegato il team, promettendo ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane. Si tratta di un segnale importante: non una semplice patch correttiva, ma un tentativo di riposizionare l'intera esperienza di gioco.

Nel frattempo, l'aggiornamento più recente ha già introdotto qualche novità concreta: la Ford FG Falcon V8 Supercar del 2013, resa disponibile gratuitamente per tutti i giocatori, insieme a una revisione completa della classe GT4. La FG Falcon è un'auto legata alla serie australiana V8 Supercars, competizione molto popolare in Australia e Nuova Zelanda, e la sua inclusione segnala una certa attenzione alla varietà del parco veicoli.

La domanda che ora si pone la community è se l'aggiornamento di fine marzo riuscirà a mantenere le promesse. Straight4 Studios ha scelto di non nascondersi dietro comunicati vaghi, e questo approccio diretto potrebbe rivelarsi una carta vincente per recuperare la fiducia di chi aveva creduto nel progetto fin dal day one.