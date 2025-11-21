Il tormentato sviluppo del remake di Prince of Persia: The Sands of Time potrebbe finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Ubisoft ha aggiornato le proprie previsioni finanziarie restringendo significativamente la finestra di lancio del progetto, che ora punta a un'uscita entro i primi tre mesi del 2026.

Una notizia che arriva dopo oltre cinque anni dall'annuncio iniziale e un ciclo di sviluppo caratterizzato da cambi di studio, ritardi e un silenzio quasi assordante da parte del publisher francese.

Per chi ha vissuto l'epoca d'oro delle avventure del Principe su PlayStation 2, questo aggiornamento rappresenta forse il segnale più concreto che il progetto non sia stato cancellato definitivamente.

Secondo il report finanziario pubblicato da Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time Remake è stato inserito tra i titoli previsti per il quarto trimestre fiscale dell'azienda, che si conclude a fine marzo 2026. Questo significa che il lancio su PS5 e presumibilmente sulle altre piattaforme dovrebbe avvenire tra gennaio e inizio aprile del prossimo anno.

Il remake condivide questa finestra temporale con altri progetti Ubisoft come Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence e un misterioso titolo non ancora annunciato ufficialmente.

Proprio riguardo a questo gioco segreto, fonti del settore come Insider Gaming sostengono si tratti del remake di Assassin's Creed 4: Black Flag, vociferato da tempo nell'industria. Secondo queste indiscrezioni, il progetto dedicato alle avventure piratesche di Edward Kenway potrebbe addirittura precedere il Principe, con un lancio ipotizzato per la settimana del 23 marzo 2026.

Se confermato, Ubisoft si troverebbe a gestire due remake di alto profilo praticamente in simultanea, una strategia che punta chiaramente a capitalizzare sulla nostalgia dei giocatori cresciuti con i classici PlayStation 2 e PlayStation 3.

Annunciato più di cinque anni fa, il remake ha attraversato uno sviluppo problematico passando tra diversi studi di sviluppo

La travagliata gestazione del remake di The Sands of Time è ormai diventata leggendaria nel peggiore dei modi. Il progetto era stato inizialmente affidato agli studi Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, ma dopo la reazione tiepida al primo trailer mostrato nel 2020 – che evidenziava una qualità visiva al di sotto delle aspettative per uno standard current-gen – lo sviluppo è stato completamente riavviato.

Ubisoft Montreal, lo studio storico responsabile della serie originale, ha assunto la guida del progetto, segnalando quanto il publisher considerasse strategico non fallire con questo titolo iconico.

L'ultimo aggiornamento ufficiale risaliva a giugno 2025, quando l'account social media dedicato a Prince of Persia aveva pubblicato un messaggio rassicurante ma vago: "Sì, siamo ancora immersi nel gioco – esplorando, costruendo e assicurandoci che le sabbie si muovano con uno scopo. Questo gioco viene realizzato da un team che ci tiene davvero, e stanno mettendo il cuore (e molto caffè) in ogni passaggio".