Prime Gaming, disponibili 6 nuovi giochi gratis di dicembre

Anche questo fine settimana è arrivato il momento di scoprire i nuovi giochi gratis offerti da Prime Gaming sul suo servizio in abbonamento, pronti per il riscatto e il download già da questo momento.

Tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di Amazon possono infatti accedere a una line-up di giochi mensili, aggiornata però su cadenza settimanale.

Questa settimana avrete a disposizione ben 6 nuovi giochi gratuiti da aggiungere alla vostra raccolta: di seguito vi lasciamo alla lista completa, con tutti i link diretti per procedere al riscatto.

Prime Gaming: giochi gratis del 13 dicembre 2024

Anche in questa occasione avrete dunque bisogno di account iscritti su GOG ed Epic Games Store per alcuni dei giochi offerti questa settimana, ma ricordiamo come di consueto che non sarà necessario effettuare alcun tipo di acquisto.

Inoltre, una volta aggiunti alla raccolta, tutti questi nuovi giochi gratuiti di Prime Gaming resteranno vostri per sempre: raccomandiamo dunque di procedere il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene.

Basterà seguire poche e semplici istruzioni per aggiungere gli omaggi ai vostri account, così da essere subito pronti a scaricarli su PC adesso o in una seconda occasione.

In particolar modo, segnaliamo che Warhammer 40,000 Dawn of War II resterà disponibile fino al 25 dicembre: si tratta infatti di un gioco "bonus", offerto per celebrare l'arrivo della serie Secret Level su Prime Video.

Tutti gli altri titoli avranno tempi di riscatto più generosi, da gennaio fino a febbraio 2025: controllate accuratamente le date di scadenza per ogni singolo titolo.

Dato che vi servirà comunque avere a disposizione un account su Epic Games Store per uno dei nuovi giochi gratis, cogliamo l'occasione per segnalarvi un nuovo omaggio settimanale da riscattare, ambientato nell'universo de Il Signore degli Anelli.