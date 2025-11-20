La competizione nelle battaglie classificate di Pokémon Z-A si prepara ad entrare nel vivo con l'annuncio della terza stagione, che porterà con sé ricompense ambite e la possibilità di ottenere pietre mega evolutive esclusive.

The Pokémon Company ha diffuso i dettagli ufficiali di questo nuovo ciclo competitivo, destinato a coinvolgere i giocatori più appassionati della serie. Il periodo di attività sarà relativamente breve ma intenso, con sfide che metteranno alla prova le abilità strategiche dei partecipanti.

L'elemento più interessante di questa stagione riguarda senza dubbio le pietre mega evolutive messe in palio. Chi riuscirà a raggiungere il prestigioso rango S potrà aggiudicarsi la Chesnaughtite, necessaria per far mega evolvere Chesnaught, lo starter di tipo Erba/Lotta della sesta generazione. Non si tratta dell'unica pietra disponibile: anche Delphoxite e Greninjite, rispettivamente per Delphox e Greninja, saranno nuovamente distribuite come ricompense promozionali al raggiungimento dei ranghi V e Y.

La stagione avrà inizio il 26 novembre 2025 e si concluderà il 17 dicembre dello stesso anno, offrendo quindi poco meno di un mese per scalare le classifiche. Questo formato concentrato richiederà ai giocatori un impegno costante per accumulare vittorie sufficienti a raggiungere i livelli più alti della competizione.

Per quanto riguarda gli altri premi disponibili, la struttura delle ricompense è articolata su diversi livelli. I giocatori che raggiungeranno il rango A riceveranno tre Safari Ball, un Gold Bottle Cap, tre Bottle Cap standard, tre Semi della Maestria e una Grande Pepita. Chi si posizionerà tra il rango B e il rango E otterrà invece due Safari Ball, un Gold Bottle Cap, due Bottle Cap, due Semi della Maestria e due Pepite.

La distribuzione dei premi continua anche per i ranghi inferiori, seppur con quantitativi ridotti. Dal rango F al rango K sono previsti un Bottle Cap, un Seme della Maestria e due Pepite, mentre dal rango L al rango R i giocatori riceveranno un Seme della Maestria e una Pepita. Anche chi non riuscirà a superare il rango S e si troverà nelle posizioni inferiori non rimarrà completamente a mani vuote, potendo comunque contare su una Pepita come consolazione.

Pokémon Legends Z-A è attualmente disponibile sia per Nintendo Switch che per Nintendo Switch 2. Il titolo continua ad espandersi con contenuti aggiuntivi, come dimostrato dalla recente rivelazione di Mega Zeraora, destinato ad apparire nel DLC Mega Dimension in arrivo prossimamente.

Questa terza stagione rappresenta un'opportunità per i collezionisti e i giocatori competitivi di arricchire la propria squadra con strumenti evolutivi rari. Le pietre mega evolutive sono infatti elementi cruciali per potenziare determinati Pokémon durante le battaglie, offrendo vantaggi tattici considerevoli che possono fare la differenza negli scontri ad alto livello. L'inclusione di Chesnaught tra i Pokémon mega evolubili amplia ulteriormente le possibilità strategiche disponibili nell'attuale meta di gioco.