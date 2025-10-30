Il team di sviluppo di Pokémon Legends Z-A si prepara a rilasciare un aggiornamento correttivo che arriverà nel corso di novembre per risolvere alcune problematiche tecniche che stanno impedendo ad alcuni giocatori di progredire nell'avventura.
The Pokémon Company ha annunciato l'intervento dopo aver identificato due bug specifici che influenzano aspetti cruciali del gameplay, dalle batture più impegnative fino al completamento di alcune missioni secondarie.
La criticità più rilevante riguarda un meccanismo apparentemente semplice ma che può compromettere l'intera esperienza di gioco: quando i Box per conservare i Pokémon si riempiono completamente prima della prima battaglia Rogue Mega Evolution, e il giocatore non ha mai aperto il menu dei Box fino a quel momento, qualsiasi tentativo di cattura di nuovi Pokémon risulterà fallimentare.
Il problema si estende anche alle missioni secondarie che prevedono l'ottenimento di creature come ricompensa: in queste circostanze, la missione viene tecnicamente completata ma il Pokémon promesso non viene assegnato al giocatore.
Un secondo difetto tecnico colpisce invece specifiche missioni secondarie ed è legato al delicato sistema del ciclo giorno-notte implementato nel gioco.
Quando l'ora di gioco passa dal giorno alla notte (o viceversa) nell'esatto istante in cui una mossa colpisce il suo bersaglio durante una missione, si verifica un'anomalia che rende impossibile colpire nuovamente l'obiettivo.
Questo glitch blocca completamente la progressione della missione, impedendo ai giocatori di portarla a termine.
L'aggiornamento programmato per novembre dovrebbe eliminare entrambi questi ostacoli, permettendo ai giocatori di godersi appieno l'esperienza senza interruzioni forzate.