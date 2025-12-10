Il mese di dicembre 2025 continua a essere particolarmente ricco per gli abbonati PlayStation Plus, e ora possiamo farci un’idea delle prossime aggiunte destinate ai livelli Extra e Premium (l'annuncio ufficiale dei titoli del catalogo è previsto per il 10 dicembre alle 17:30 ora italiana). Dopo un avvio di mese intenso, con titoli di grande richiamo disponibili fin dal Day One, sembra proprio che Sony voglia chiudere l’anno con ulteriore slancio.

Negli ultimi giorni gli iscritti ai vari piani del servizio hanno già potuto accedere a contenuti tutt’altro che secondari, come Red Dead Redemption per PS5 e Skate Story lo scorso 8 dicembre. Anche il tier Essential ha beneficiato di una selezione più ampia del solito, con cinque giochi riscattabili, tra cui spicca Lego Horizon Adventures.

Prodotto in caricamento

Ma le sorprese non sono finite. Secondo le informazioni diffuse in anticipo, due nuovi titoli di peso stanno per approdare nel catalogo dedicato agli utenti Extra e Premium: Assassin’s Creed Mirage e Wo Long: Fallen Dynasty. Entrambi saranno disponibili a partire da martedì 16 dicembre 2025.

Assassin’s Creed Mirage, sviluppato da Ubisoft Bordeaux e uscito nel 2023, ha recentemente ricevuto un aggiornamento corposo che aggiunge circa sei ore di contenuti narrativi inediti, approfondendo ulteriormente la storia di Basim. Il gioco ha da poco debuttato anche su Xbox Game Pass, rendendo questo arrivo su PS Plus ancora più rilevante per chi non lo aveva ancora provato.

Al fianco dell’avventura di Basim troveremo Wo Long: Fallen Dynasty, l’action ruolistico di Team Ninja pubblicato anch’esso nel 2023. Il titolo aveva fatto parlare di sé per il suo lancio immediato nel servizio Game Pass prima di essere rimosso nei mesi successivi. Ambientato in una reinterpretazione dark fantasy della Cina dei Tre Regni, continua ad attirare l’attenzione degli appassionati dei soulslike.

Altri giochi sono previsti nel pacchetto di dicembre, ossia Soulcalibur III, annunciato durante lo State of Play dello scorso settembre e atteso nella sezione Classici riservata agli abbonati Premium.

Per ora, ciò che è certo è che il servizio PS Plus Extra e Premium si prepara a chiudere il 2025 con una selezione particolarmente strutturata e ricca di titoli di primo piano.