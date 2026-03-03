Il catalogo PlayStation Plus si aggiorna anche per il mese di marzo con una line-up pensata per intercettare pubblici molto diversi tra loro, passando dallo sport simulativo all’action cooperativo, fino al gestionale in prima persona e all’MMORPG di lungo corso.

Sony ha annunciato che i quattro nuovi giochi sono disponibili da oggi, 3 marzo, per tutti gli abbonati al servizio, e potranno essere riscattati fino a lunedì 6 aprile. Una selezione che punta sulla varietà e che offre esperienze capaci di coprire stili e ritmi di gioco molto differenti.

Tra i titoli di maggior richiamo figurano The Elder Scrolls Online e Monster Hunter Rise, due produzioni che negli anni hanno costruito community solide e appassionate. Il primo continua a rappresentare uno dei MMORPG più rilevanti su console, mentre il secondo si è imposto come uno degli action cooperativi più apprezzati dell’ultima generazione.

Per chi preferisce lo sport virtuale, PGA Tour 2K25 è il nome di punta della line-up. Il nuovo capitolo della simulazione golfistica introduce per la prima volta nella serie tre tornei di enorme prestigio: il PGA Championship, lo U.S. Open e l’Open Championship. Un’aggiunta che rafforza l’autenticità dell’esperienza e amplia ulteriormente l’offerta competitiva.

La modalità MyCareer consente di costruire passo dopo passo la carriera del proprio atleta grazie a Skill Trees rivisitati e a un sistema di personalizzazione ancora più approfondito. Non manca un Course Designer evoluto, pensato per lasciare pieno spazio alla creatività della community. Il multiplayer cross-platform, con playlist sia casual che classificate, permette inoltre di sfidare giocatori su piattaforme diverse, ampliando il bacino competitivo.

Monster Hunter Rise rappresenta invece il cuore action del pacchetto. Il titolo di Capcom mette a disposizione 14 tipologie di armi differenti, affiancate dalla meccanica dei Wirebugs che introduce una dimensione verticale al combattimento, rendendo gli scontri più dinamici e spettacolari. Accanto ai tradizionali Felyne fanno il loro debutto i Canyne, nuovi compagni che aggiungono ulteriori possibilità tattiche durante le battute di caccia.

Il bilanciamento è studiato per adattarsi sia a chi preferisce affrontare l’avventura in solitaria sia a chi vuole cooperare online fino a quattro giocatori, mantenendo intatto il celebre ciclo di gameplay basato su caccia, creazione di equipaggiamento e potenziamento progressivo.

Cambio di atmosfera con Slime Rancher 2, sequel dell’indipendente di successo che riporta i giocatori nei panni di Beatrix LeBeau. L’esplorazione di Rainbow Island, tra tecnologie misteriose e nuove specie di slime da allevare, offre un mix di raccolta risorse, gestione della fattoria e scoperta in prima persona che riesce a essere accessibile ma al tempo stesso sorprendentemente profondo.

A completare la selezione troviamo The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road, espansione che arricchisce ulteriormente l’MMORPG di Bethesda ambientato circa mille anni prima degli eventi di The Elder Scrolls V: Skyrim. Tra nuove aree da esplorare, missioni, dungeon e attività PvP, il titolo garantisce un quantitativo di contenuti estremamente generoso. È bene ricordare che il Pass contenuti 2025 non è incluso e dovrà essere acquistato separatamente per accedere agli aggiornamenti più recenti.

Infine, per quanto riguarda le scadenze, gli abbonati hanno avuto tempo fino a ieri, 2 marzo, per aggiungere alla propria libreria i titoli di febbraio: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros e Ace Combat 7: Skies Unknown. Da oggi, dunque, spazio alla nuova selezione, già disponibile per il download.