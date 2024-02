PlayStation Plus avrebbe già svelato un gioco gratis di marzo

I fan delle arti marziali si uniscano: uno dei titoli della line-up PlayStation Plus di marzo 2024 sarebbe infatti trapelato in anticipo.

Ancora una volta questa informazione proviene da "billbil-kun", noto leaker legato alle novità di PS Plus (che trovate su Amazon) e Game Pass, il quale ha pubblicato la fuga di notizie sul sito francese di offerte Dealabs poco fa.

Dopotutto, già il mese di febbraio ormai agli sgoccioli si è rivelato essere piuttosto interessante per gli abbonati al Plus.

Sebbene non sia trapelata l'intera line-up di giochi PS Plus di marzo 2024, "billbil-kun" sostiene che il titolo action del 2022 Sifu dello sviluppatore francese Sloclap verrà aggiunto al livello Essential di PS Plus di Sony il mese prossimo.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Sei alla ricerca di un po' di azione Kung Fu? Il tuo cammino verso la perfezione sarà pieno di nuovi colpi di scena nelle Arene. Armati a dovere per affrontare combattimenti spettacolari, avversari brutali e infinite opportunità di perfezionare le tue mosse. Una sola vita può bastare per apprendere i segreti del Kung Fu?

Secondo l'articolo (via Wccftech), l'edizione standard del gioco sarà aggiunta al servizio di Sony dal 5 marzo al 2 aprile 2024 per gli abbonati a PS Plus di tutti i livelli (Essential, Extra e Premium).

Anche se non è stato ancora confermato ufficialmente da Sony, è probabile che il leaker abbia ancora una volta colto nel segno.

Uscito inizialmente come esclusiva della console PlayStation all'inizio del 2022, Sifu è stato successivamente rilasciato anche per Nintendo Switch e Xbox (con una modalità inedita gratis).

Qualche giorno fa, lo sviluppatore Sloclap ha annunciato che sono state vendute più di 3 milioni di copie del gioco a livello globale su tutte le piattaforme: se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Sifu.