PlayStation Plus aveva bisogno di un rincaro, a quanto pare

Spesso gli utenti PlayStation si lamentano di quanto PS Plus non valga il prezzo che viene richiesto per poter sottoscrivere l'abbonamento, così Sony ha aumentato i prezzi in molti Paesi.

Il colosso giapponese ha annunciato un significativo aumento dei prezzi per gli abbonamenti PlayStation Plus in diverse regioni del mondo, come riporta Push Square.

La notizia, che ha già suscitato reazioni contrastanti per ovvi motivi, riguarda principalmente l'America Latina e l'Australia, dove gli aumenti entreranno in vigore dal 16 aprile 2025. Fortunatamente, almeno per il momento, Europa e Italia in particolare non sembrano essere coinvolte nell'ondata di aumenti.

L'aumento più significativo riguarda il piano PS Plus Deluxe annuale in Australia, che passerà da 196,95 a 214,95 dollari australiani, con un incremento di 18 dollari AUD. Vale la pena notare che PS Plus Deluxe è una versione ridotta rispetto a PS Plus Premium, in quanto non include la funzionalità di streaming dei giochi PS3, rappresentando quindi un'opzione con meno funzionalità per i mercati dove il cloud gaming non è disponibile.

Ci si aspetterebbe che, tramite il PlayStation Blog, Sony avesse delle motivazioni di ferro più giustificabili dell'adattare i prezzi alle «condizioni del mercato globale», ma non ci sono. Di sicuro non ha alcun senso parlare di dazi per prodotti digitali, questo è poco ma sicuro.

Oltre alla necessità di «continuare a offrire giochi di alta qualità e benefici a valore aggiunto» agli abbonati, non è effettivamente chiaro perché PlayStation Plus costerà di più da un momento all'altro.

In questo momento, gli aumenti si aggiungono a quelli che hanno coinvolto 15 paesi dell'America Latina: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay.

Sony ha inoltre confermato che gli aumenti colpiranno anche diversi paesi asiatici, tra cui Hong Kong, Cina e Taiwan, seguendo la stessa tempistica di metà aprile.

Queste modifiche arrivano in concomitanza con l'annuncio di otto nuovi giochi gratis in arrivo su PS Plus Extra e Premium la prossima settimana, tra cui spicca Hogwarts Legacy, un titolo decisamente di peso.