Sony Interactive Entertainment ha celebrato ieri i migliori titoli PlayStation 5 sviluppati in Giappone e Asia con i PlayStation Partner Awards 2025, una cerimonia che rappresenta ormai da anni un termometro fondamentale per comprendere le dinamiche del mercato videoludico orientale e il suo impatto globale.

L'evento, tenutosi il 3 dicembre, ha premiato produzioni che spaziano dai blockbuster tripla A agli indie più innovativi, con particolare attenzione quest'anno all'accessibilità e alla scena indipendente attraverso due categorie completamente rinnovate.

Il premio più ambito, il Grand Award, è andato ai cinque titoli con le migliori performance di vendita mondiali tra ottobre 2024 e settembre 2025.

A dominare la classifica troviamo Dragon Ball: Sparking! Zero di Bandai Namco Entertainment, primo capitolo della serie dopo 17 anni di assenza, insieme a eFootball di Konami che celebra il trentennale della franchise.

Completano il podio Marvel Rivals di NetEase Games, Monster Hunter Wilds di Capcom e Zenless Zone Zero di HoYoverse, confermando il predominio dei free-to-play e dei live service nel panorama competitivo attuale.

Quest'anno Sony ha introdotto il PlayStation Indies Award, una categoria inedita votata direttamente dai giocatori dopo una selezione curata da dodici titoli indipendenti giapponesi e asiatici.

A conquistare il riconoscimento sono stati Ender Magnolia: Bloom in the Mist di Binary Haze Interactive, Nine Sols di Red Candle Games e Urban Myth Dissolution Center di Shueisha Games.

John Vega, Global Director del team Indies di PlayStation, ha sottolineato l'importanza di celebrare "la creatività straordinaria" degli sviluppatori indipendenti della regione.

Il Partner Award, riservato ai giochi con risultati commerciali particolarmente significativi, ha premiato alcuni dei titoli più apprezzati dalla community: Elden Ring Nightreign di FromSoftware, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater di Konami, Path of Exile II di Grinding Gear Games, Silent Hill f sempre di Konami e Wuthering Waves di Kuro Games.

La selezione evidenzia come il mercato asiatico stia puntando forte su reboot e sequel di franchise storiche, con particolare enfasi sul comparto narrativo e sulla qualità tecnica.

L'Accessibility Award rappresenta un riconoscimento fondamentale per l'industria, premiando gli sviluppatori che hanno implementato funzionalità avanzate di accessibilità come schemi di controllo alternativi, modalità per daltonici e descrizioni audio.

Monster Hunter Wilds di Capcom e Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii di Sega hanno dimostrato come l'inclusività stia diventando uno standard irrinunciabile anche per le produzioni orientali, tradizionalmente meno attente a questi aspetti rispetto al mercato occidentale.

L'Users' Choice Award, votato dai giocatori della regione Japan/Asia sulla base dei 30 titoli con il maggior tempo di gioco totale, ha visto trionfare Clair Obscur: Expedition 33 di Kepler Interactive, Dynasty Warriors: Origins di Koei Tecmo, nuovamente Monster Hunter Wilds, Silent Hill f e Wuthering Waves.

La cerimonia è stata presieduta da Hideaki Nishino, President e CEO di Sony Interactive Entertainment, affiancato dai Senior Vice President Pete Royea, Kiichiro Urata e Phil Rosenberg della divisione Global Partner Development & Relations.

Ryozo Tsujimoto e Yuya Tokuda di Capcom hanno dichiarato che il team continuerà ad aggiornare Monster Hunter Wilds "per offrire un'esperienza di caccia ancora più confortevole ed emozionante" basandosi sul feedback dei giocatori.