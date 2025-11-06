Nel cuore pulsante di Milano, lungo i suggestivi canali del Naviglio Grande, una creatura marina lunga oltre quaranta metri e alta tre ha fatto la sua comparsa trasformando una location galleggiante in un'esperienza visiva che celebra il gaming contemporaneo. L'installazione rappresenta il fulcro italiano di una campagna globale che Sony Interactive Entertainment ha lanciato per commemorare cinque anni di PlayStation 5, rivolgendo l'attenzione non tanto alla tecnologia quanto alle emozioni vissute dai giocatori.

L'iniziativa denominata "It Happens on PS5" ribalta l'approccio tradizionale del marketing videoludico concentrandosi sugli aspetti più umani e imprevedibili dell'esperienza di gioco. Anziché enfatizzare specifiche tecniche o prestazioni hardware, Sony ha scelto di raccontare come la connessione emotiva tra giocatori e console abbia generato momenti di stupore, condivisione e scoperta nella community mondiale.

L'ambizioso allestimento milanese presso "The Flo" rimarrà visitabile dal 6 al 19 novembre, frutto di centosessanta ore di lavoro svolto da un team specializzato di artigiani e scenografi. Lo spazio trasformato invita il pubblico a immergersi in un universo visivo che materializza quell'immaginario fatto di creatività e sorpresa che caratterizza quotidianamente le sessioni su PlayStation 5.

La strategia comunicativa italiana si articola attraverso molteplici canali per raggiungere il pubblico più ampio possibile. Gli spot televisivi verranno trasmessi nelle principali emittenti nazionali e sulle piattaforme streaming più seguite, con una presenza mirata durante appuntamenti che catalizzano grandi audience come le partite di UEFA Champions League su DAZN e il talent show X Factor. Parallelamente, una pianificazione digital e social sfrutta attività paid e programmatic sui canali verticali di settore.

Prodotto in caricamento

Particolare attenzione è riservata al coinvolgimento diretto della community attraverso content creator affermati nel panorama italiano. Figure come Alessio Rubino, il duo Ale e Piè, i Quinetto's e Cidilicrash collaboreranno con i PlayStation Playmakers per stimolare le proprie fanbase a condividere i momenti più straordinari e memorabili vissuti davanti alla console.

Milano non rappresenta un caso isolato in questa celebrazione collettiva. Sony ha pianificato installazioni fisiche simili in diverse città del pianeta, rendendo la campagna un fenomeno simultaneo che attraversa continenti e culture. L'intento dichiarato è quello di rendere omaggio a tutto ciò che di straordinario emerge quando il gaming trascende la dimensione puramente ludica per diventare veicolo di esperienze condivise.