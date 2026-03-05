Planet of Lana 2: Children of the Leaf arriva oggi nel catalogo di Xbox Game Pass come titolo day one, confermando ancora una volta la strategia Microsoft di portare le esclusive di punta direttamente nel servizio in abbonamento al momento del lancio.
Si tratta di un'aggiunta particolarmente significativa per gli appassionati di avventure narrative e puzzle game in stile cinematografico, un genere che su Xbox e PC ha trovato negli ultimi anni un pubblico sempre più fedele grazie proprio all'accessibilità garantita dal Game Pass.
Il gioco è disponibile a partire da oggi, 5 marzo, per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, con supporto anche al Cloud Gaming.
Le piattaforme coperte includono Xbox Series X|S, PC e streaming via cloud, il che significa che chi possiede anche hardware meno recente potrà comunque accedere all'esperienza senza acquistare nuovo hardware.
Children of the Leaf si presenta come un'avventura cinematografica della durata compresa tra le 6 e le 8 ore, con una narrativa che approfondisce le origini del pianeta e del passato di Mui, la protagonista del primo capitolo.
Il team di sviluppo ha progettato il gioco per essere accessibile anche ai nuovi arrivati, pur offrendo ai veterani del primo Planet of Lana un livello di approfondimento narrativo più stratificato.
Ad accompagnare l'intera esperienza c'è una colonna sonora orchestrale originale, elemento che nel primo episodio aveva ottenuto consensi unanimi dalla critica.
Dal punto di vista del genere, Planet of Lana 2 si colloca nella tradizione dei puzzle platformer a scorrimento laterale con forte componente narrativa, una categoria che include titoli di riferimento come Limbo, Inside e il precedente capitolo della serie.
L'identità visiva, già distintiva nel primo episodio, torna con lo stesso approccio pittorico e una direzione artistica che punta sull'impatto emotivo più che sulla spettacolarità tecnica.