Quali sono stati i piccoli videogiochi con le recensioni migliori del 2023?

Abbiamo già parlato a più riprese delle tante uscite dello scorso anno e, qualche giorno fa, abbiamo anche deciso di proporvi una interessante selezione delle piccole perle che potreste esservi persi, tra le tante grandi release che hanno scandito i dodici mesi appena trascorsi.

Se però non ne avete ancora abbastanza, come già fatto per il 2022 eccoci con un altro appuntamento, nel quale vi portiamo alla scoperta di altri piccoli videogiochi, che hanno magari rischiato di passare in sordina per via della forza mediatica degli AAA che si prendono la scena, selezionati in questo caso in base alle recensioni positive e quindi alla media voto espressa su Metacritic.

Come sempre, i voti sono un parametro come un altro, ma in questo caso possono essere un dato statistico utile ad aiutarvi a scoprire titoli che altrimenti non avreste mai incrociato nella vostra vita di videogiocatori.

Nella nostra top 10 abbiamo deciso di inserire solo giochi arrivati da sviluppatori o publisher poco noti e sono esclusi rifacimenti, remake e operazioni di questo tipo.

Ecco la lista che è venuta fuori.

I migliori piccoli giochi del 2023 per media voto

Against the Storm (PC) - Strategico | 92 Turbo Overkill (PC) - Shooter | 91 Jack Jeanne (Switch) - Visual Novel | 90 Slay the Princess (PC) - Avventura | 90 VIDEOVERSE (PC) - Avventura | 90 Dave the Diver (PC, Switch) - Simulazione | 90 Pizza Tower (PC) - Platform | 90 Astral Ascent (PC, console) - Platform, roguelite | 88 Sea of Stars (PC, console) - Gioco di ruolo | 87 Anonymoys;Code (PC, Switch, PS4) - Visual Novel | 86

È interessante notare come ci sia una buona presenza di visual novel, un genere spesso controverso perché si rivolge più che altro a una (grande) nicchia di appassionati. Sono spuntati alcuni nomi che magari avete già sentito – come Dave the Diver, Sea of Stars ed eventualmente Pizza Tower), mentre altri probabilmente vi suoneranno del tutto nuovi e varrà la pena di scoprirli.