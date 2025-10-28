A sessantasei anni, Peter Molyneux si prepara a chiudere la sua carriera nel mondo dei videogiochi con un titolo che definisce senza mezzi termini il suo ultimo. Masters of Albion, annunciato poco più di un anno fa dal leggendario creatore della serie Fable, rappresenta molto più di un semplice addio per lo sviluppatore britannico: è un tentativo di fare pace con decenni di aspettative deluse e promesse non mantenute. In un'intervista rilasciata alla rivista Edge Magazine, Molyneux ha mostrato tutta la sua fragilità emotiva quando ha parlato di questo progetto finale.

Il peso del passato sembra gravare in modo particolare sulle spalle dello sviluppatore veterano. Nel corso della sua lunga carriera, Molyneux si è costruito una reputazione ambivalente: da un lato visionario creatore di titoli rivoluzionari come Dungeon Keeper e Black & White, dall'altro figura spesso criticata per la tendenza a sopravvalutare le caratteristiche dei suoi giochi prima del lancio. Questa volta, però, l'approccio è completamente diverso, caratterizzato da una inedita autocritica.

L'ammissione di colpa arriva senza giri di parole. Molyneux riconosce apertamente di aver fatto troppe promesse in passato, dichiarazioni che avrebbe dovuto evitare. Tuttavia, lo sviluppatore tiene a precisare che le sue esagerazioni non erano mai motivate da malafede, ma dalla convinzione sincera che fosse la cosa giusta da fare in quel momento. Questa riflessione retrospettiva trasforma Masters of Albion in qualcosa di più profondo di un semplice videogioco: diventa un atto di redenzione personale.

La dimensione emotiva del progetto emerge con forza quando Molyneux, secondo quanto riportato, si è commosso durante l'intervista. L'incertezza sul risultato finale amplifica la tensione: non sa se il gioco funzionerà, ma la posta in gioco è altissima. Per usare le sue parole, ha messo tutte le sue fiches sul tavolo, in una scommessa che rappresenta il culmine di un'intera vita professionale. L'intensità lavorativa attuale, che lo sviluppatore descrive come la più alta della sua carriera, si scontra con la consapevolezza di non avere più l'energia vitale necessaria per ripetere un'esperienza simile.

Dal punto di vista pratico, Masters of Albion è in sviluppo per PC e console, anche se il piccolo team di sviluppo prevede di lanciare inizialmente una versione in accesso anticipato su PC. Originariamente prevista per quest'anno, questa fase preliminare sembra destinata a slittare, considerando che novembre è ormai alle porte e non ci sono ancora annunci ufficiali.

Il contesto in cui nasce questo progetto finale aggiunge ulteriore significato all'operazione. Molyneux aveva lasciato Microsoft e la serie Fable anni fa, continuando la sua attività con studi indipendenti più piccoli. Ora, alla soglia dei settant'anni, torna idealmente alle sue origini narrative con un gioco ambientato nel mondo di Albion, l'universo fantasy che aveva contribuito a rendere iconico. La scelta di concludere la carriera proprio dove aveva raggiunto alcuni dei suoi maggiori successi non sembra casuale, ma parte integrante di quel percorso di riconciliazione con il proprio passato professionale.