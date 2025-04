Perché la Stagione 2 ha rivelato Abby così presto? «Non avevamo un vantaggio»

Il momento in cui Abby rivela le sue motivazioni e svela una volta per tutte ai giocatori la sua identità è sicuramente uno dei momenti più memorabili di The Last of Us Part II, generando inevitabili discussioni per via delle conseguenze e di ciò che avverrà in seguito.

Un momento che si rivelò particolarmente memorabile perché all'interno del videogioco (che trovate su Amazon) i giocatori avevano preso il controllo della co-protagonista per un lungo periodo di tempo, ma fondamentalmente senza mai sapere chi fosse davvero.

Questo elemento di mistero è stato però rimosso del tutto durante la Stagione 2 di The Last of Us, quando nei primi minuti della puntata la protagonista comunica chiaramente agli spettatori quali sono le sue intenzioni.

Non tutti gli appassionati sono stati d'accordo con la scelta di rimuovere fin da subito il suo mistero, ma lo sceneggiatore Craig Mazin ha difeso la scelta spiegando che è stata un'inevitabile conseguenza della transizione dal videogioco al medium televisivo.

In un'intervista rilasciata a GamesRadar+, Mazin spiega di aver discusso a lungo con Neil Druckmann su come approcciare il personaggio interpretato da Kaitlyn Dever, spiegando anche perché era importante non alimentare il mistero più del necessario:

«Quando la incontrate nel videogioco, voi non sapete chi è, non sapete perché si trovi lì o perché stia facendo quel che sta facendo. È tutto ancora un mistero. Ma ciò che sapete è che state giocando come lei. Quindi, fin dal principio, una parte del tuo lavoro è fare in modo che tu [come giocatore] ed Abby rimaniate in vita, il che ti investe subito a livello emotivo nel suo benessere e nel suo punto di vista. [...] Questo non è un vantaggio che potevamo avere nello show televisivo. Abbiamo ritenuto importante non trattenerci, farvi sapere chi fosse, cos'è accaduto e cosa vuole a livello minimo. In questo modo possiamo — in un certo senso — connetterci con lei, almeno fino al punto da non restare confusi su chi fosse. Se il mistero va troppo oltre, diventa confusione».

Lo sceneggiatore prosegue sottolineando che è per questo motivo che ritiene che il reveal di Abby fin dai primi minuti dello show sia stata «la decisione giusta»: magari non simpatizzerete subito per lei, ma almeno potrete comprendere le sue motivazioni.

Inutile dire che i fan sono già con il fiato sospeso per l'inevitabile incontro tra Abby e Joel, che potrebbe accadere già nel corso della Stagione 2 di The Last of Us. E sarà decisamente brutale, se rispetterà i canoni del videogioco.

L'attrice Kaitlyn Dever è consapevole del fatto che Abby non sia esattamente il personaggio più popolare tra i fan di The Last of Us, ma fortunatamente non si è lasciata condizionare durante le riprese.