Nintendo ha lanciato a livello globale la sua nuova applicazione mobile denominata Nintendo Store, disponibile gratuitamente sia su App Store per dispositivi iOS che su Google Play per Android.

Si tratta della versione internazionale e rinnovata di quello che in Giappone era conosciuto come My Nintendo, un'app rilasciata nel Sol Levante nell'aprile 2020 e ora riproposta con un rebranding completo e funzionalità ampliate per gli utenti di tutto il mondo.

L'obiettivo è offrire un punto d'accesso unico per esplorare l'intero ecosistema di prodotti della casa di Kyoto, dai sistemi hardware agli accessori, passando per i videogiochi e il merchandise ufficiale.

La piattaforma permette agli appassionati del marchio giapponese di navigare tra le console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, oltre a una vasta gamma di periferiche e prodotti correlati.

Gli utenti possono sfogliare titoli disponibili sia in formato fisico che digitale, con la possibilità di passare direttamente allo store ufficiale My Nintendo Store per completare gli acquisti.

È importante sottolineare che la disponibilità dei prodotti fisici varia a seconda del paese o della regione geografica, con alcune limitazioni territoriali ancora in vigore.

Uno degli aspetti più interessanti dell'applicazione riguarda la gestione delle notifiche personalizzate. Chi utilizza la funzione lista dei desideri può attivare gli avvisi push per ricevere comunicazioni immediate quando i prodotti selezionati vengono messi in offerta.

Questa caratteristica si rivela particolarmente utile per chi attende riduzioni di prezzo su titoli specifici o edizioni limitate di accessori, evitando di dover controllare manualmente lo store con frequenza.

Prodotto in caricamento

L'app Nintendo Store integra anche una sezione dedicata all'attività di gioco, accessibile previo accesso con il proprio Nintendo Account. Gli utenti possono consultare statistiche dettagliate relative alle proprie sessioni su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, con informazioni sui titoli giocati e sul tempo dedicato a ciascuno.

In un interessante recupero della memoria videoludica, l'applicazione permette di visualizzare anche i dati storici relativi alle console Nintendo 3DS e Wii U, purché registrati prima di febbraio 2020.

Per accedere a queste informazioni legacy è necessario aver collegato il proprio Nintendo Network ID (NNID) all'account Nintendo attuale, un passaggio che molti veterani della piattaforma potrebbero aver già completato.

La funzione di check-in digitale rappresenta un'aggiunta originale pensata per chi frequenta negozi ufficiali Nintendo ed eventi della compagnia. Attraverso l'applicazione è possibile registrare la propria presenza in queste location, accumulando ricompense esclusive legate alle visite effettuate. Lo storico dei check-in rimane accessibile direttamente dall'app, creando una sorta di diario personale delle esperienze dal vivo con il brand.

Sul fronte informativo, Nintendo Store funge da hub centralizzato per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti i videogiochi dell'azienda nipponica.

Annunci, aggiornamenti su eventi in programma e comunicazioni ufficiali vengono convogliati attraverso questa piattaforma, eliminando la necessità di consultare molteplici fonti per seguire le attività della compagnia.

L'interfaccia si propone quindi come strumento versatile che combina funzioni commerciali, informative e di community, consolidando in un'unica soluzione mobile diversi aspetti dell'esperienza utente Nintendo.

L'espansione globale di questa applicazione, precedentemente limitata al mercato giapponese, testimonia la strategia di Nintendo di rafforzare il rapporto diretto con la propria base utenti attraverso canali digitali proprietari.

La transizione dal nome My Nintendo a Nintendo Store riflette probabilmente la volontà di rendere più immediata la comprensione delle funzionalità principali dell'app, puntando sulla componente commerciale senza però trascurare gli elementi di engagement e fidelizzazione del pubblico.