Il Natale 2025 parla la lingua di Nintendo, e il suo messaggio è chiaro: la magia del gioco è condivisione, ovunque tu sia. Dopo l'arrivo della nuova Nintendo Switch 2, la casa di Kyoto ha deciso di trasformare l’attesa per le feste in una celebrazione itinerante.

Dal 14 novembre al 21 dicembre, i centri commerciali di dieci grandi città italiane ospiteranno un tour nazionale dedicato alla nuova console ibrida, offrendo ai fan la possibilità di provarla con mano prima di tutti. Dalle 11:00 alle 20:00, ogni weekend sarà un’occasione per immergersi nel presente del gioco firmato Nintendo, tra nuove avventure, ritorni leggendari e un’inedita visione di gioco collettivo.

Il tour, pensato come una grande festa popolare del gaming, permetterà di sfrecciare tra le piste colorate di Mario Kart World, di tornare nella sconfinata Hyrule con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition, o di scatenare tutta la propria forza con Donkey Kong Bananza. Non mancheranno poi le grandi novità come Leggende Pokémon: Z-A, che porterà i giocatori a Luminopoli in spettacolari battaglie in tempo reale, o il festoso Super Mario Party Jamboree, ora arricchito da modalità che sfruttano mouse, telecamera e microfono per rendere ogni partita un piccolo show domestico. A completare il quadro ci saranno EA Sports FC 26 e il ritorno dei capolavori Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, in attesa del film dedicato in arrivo nelle sale (qui trovate il trailer italiano).

Il Nintendo Switch 2 Tour toccherà città da nord a sud, tra Firenze, Roma, Torino, Lecce, Rimini e Catania, trasformando i centri commerciali in vere e proprie isole di divertimento. È un’operazione che unisce marketing e sentimento, tecnologia e nostalgia, per ricordare a tutti che, alla fine, giocare insieme resta il regalo più bello del Natale.