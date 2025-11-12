Il franchise cinematografico di Super Mario si prepara a tornare sul grande schermo con un sequel che punta ancora più in alto, sia in termini di ambizioni narrative che di riferimenti videoludici.

Illumination e Nintendo hanno finalmente svelato il trailer di debutto di Super Mario Galaxy - Il film, confermando che il film attingerà a piene mani da uno dei capitoli più amati della saga idraulica.

Dopo l'incredibile successo commerciale del primo film nel 2023, che ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo diventando uno degli adattamenti videoludici di maggior successo di sempre, le aspettative per questo sequel sono alle stelle. La scelta di puntare su Super Mario Galaxy come ispirazione principale non è casuale: si tratta di uno dei titoli più iconici dell'era Wii, celebrato per il suo level design innovativo e la sua direzione artistica visionaria.

Dietro le quinte ritroviamo il team che ha reso possibile il successo del primo capitolo. Aaron Horvath e Michael Jelenic tornano alla regia, mentre Matthew Fogel firma nuovamente la sceneggiatura. Brian Tyler riprende il suo ruolo di compositore, promettendo di reinterpretare le iconiche melodie orchestrali di Koji Kondo che hanno accompagnato le avventure spaziali di Mario su Wii e Wii U.

La produzione vede ancora una volta la collaborazione tra Chris Meledandri di Illumination e nientemeno che Shigeru Miyamoto, leggendario game designer di Nintendo e padre di Super Mario, a garanzia della fedeltà all'universo videoludico originale.

Dal punto di vista della produzione e della distribuzione, il modello rimane quello consolidato dal primo film: co-finanziamento tra Universal Pictures e Nintendo, con Universal che gestirà la distribuzione globale. Questo accordo rappresenta un caso studio interessante nell'industria dell'intrattenimento, mostrando come le case videoludiche stiano assumendo un controllo sempre maggiore sugli adattamenti delle proprie proprietà intellettuali, a differenza dei disastri del passato come il Super Mario Bros. del 1993.