Nei videogiochi le idee vengono sempre prima dei soldi, per Nintendo

Sono anni che parliamo di come l'industria dei videogiochi sia insostenibile, dal lato produttivo, e Nintendo ha recentemente spiegato la propria visione parlando in particolare del tema della creatività in relazione ai budget.

Molto spesso abbiamo parlato, noi e importanti esponenti dell'industria come Shawn Layden, di come l'industria abbia bisogno di ritrovare la calma per quanto riguarda i budget elevati che vengono dedicati allo sviluppo. In molti casi i costi di sviluppo non vengono recuperati, infatti.

In alcuni di questi le cose vanno bene, come per Alan Wake 2, visto che l'azienda rimane sana anche se non riesce a pareggiare costi e ricavi. In altri, in molti altri, arrivano invece i licenziamenti di massa.

Ma Nintendo Switch (la trovate su Amazon) ci ha dimostrato che non servono budget stellari per creare dei veri e prori cult, e l'azienda lo ribadisce durante la recente riunione con gli investitori (tramite Gamespot).

Nella sessione di domande e risposte sul tema dell'aumento dei costi di sviluppo nell'industria dei videogiochi, Shigeru Miyamoto ha dichiarato che «è possibile creare prodotti accattivanti basati su idee intriganti, senza sostenere costi significativi.»

Nella stessa intervista, Miyamoto ha anche detto di non reputarsi un genio perché intende lavorare solo nel modo migliore possibile.

Magari non sarà geniale, ma le sue affermazioni sono sicuramente giuste perché sono state accolte anche dal dirigente senior e direttore aziendale Ko Shiota, che ha colto l'assist per spiegare ancora la visione di Nintendo sul tema:

«Poiché gli sviluppatori hanno già familiarità con Nintendo Switch, vogliamo mantenere una base simile per gli ambienti di sviluppo. Credo che la cosa più importante per Nintendo sia il modo in cui creiamo nuove idee. Budget più grandi non equivalgono necessariamente a idee migliori.»

Chi conosce Nintendo non troverà queste parole come particolarmente sorprendenti, perché da sempre l'azienda insegue questa linea di pensiero.

Anche sul tema delle acquisizioni, la casa di Kyoto ha spiegato che non è necessario farle se non per collaborazioni strategiche e che siano affini dal punto di vista creativo.