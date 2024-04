Nasce VGP Play, il Netflix della storia dei videogiochi (ed è gratis!)

Parliamo spesso di come la preservazione dei videogiochi sia un problema reale e, ad oggi, difficilmente risolvibile. E se non possiamo salvare i videogiochi del passato almeno possiamo salvarne la storia, anche grazie a progetti come VGP Play.

Un progetto tutto italiano creato da Videogames Party Srl, una vera e propria piattaforma di streaming con oltre 50 ore di contenuti esclusivi che ogni mese si arricchiranno di altri contenuti fra storia e attualità.

Proprio come Netflix, che da un po' ha lanciato come sapete la sua sezione dedicata ai videogiochi veri e propri, con la possiblità di scoprire o riscoprire la storia dell'industria del gaming.

In VGP Play c'è spazio per tutti, dai fondatori delle aziende del settore, ai creatori di tecnologia, passando per le menti creative straordinarie che hanno fatto la storia di un mercato che appassiona oltre tre miliardi di persone nel mondo.

Accendo al sito, che raggiungete a questo indirizzo, potrete già iniziare a scoprire i primi documentari e interviste, tra storia e attualità, attualmente catalogato in una di queste sezioni:

I Fondatori : il fascino di scoprire direttamente dalle loro parole come sono nate le principali aziende del settore come Atari, Activision, Electronic Arts, Naughty Dog, Microprose

: il fascino di scoprire direttamente dalle loro parole come sono nate le principali aziende del settore come Atari, Activision, Electronic Arts, Naughty Dog, Microprose In giro per il mondo : Tokyo, Lisbona , Las Vegas; il team di VGP viaggia in tutto il mondo, per raccontarvi storie incredibili

: Tokyo, Lisbona , Las Vegas; il team di VGP viaggia in tutto il mondo, per raccontarvi storie incredibili I Maestri giapponesi : vi invitiamo a conoscere e ascoltare i più importanti creatori di videogiochi e artisti che abbiamo avuto il privilegio di incontrare

: vi invitiamo a conoscere e ascoltare i più importanti creatori di videogiochi e artisti che abbiamo avuto il privilegio di incontrare Women Power : in un mondo che si riteneva appannaggio degli uomini, vi raccontiamo le donne che hanno dato un contributo enorme all’industria dei videogiochi, conosceremo le pioniere e i loro fantastici lavori

: in un mondo che si riteneva appannaggio degli uomini, vi raccontiamo le donne che hanno dato un contributo enorme all’industria dei videogiochi, conosceremo le pioniere e i loro fantastici lavori Lo zio Galla : Stefano Gallarini, storica e autorevole voce in materia di tecnologia e videogiochi, racconta le tendenze, i prodotti, e tutto ciò che è “tech” spaziando fra passato e futuro

: Stefano Gallarini, storica e autorevole voce in materia di tecnologia e videogiochi, racconta le tendenze, i prodotti, e tutto ciò che è “tech” spaziando fra passato e futuro Orgoglio italiano : i racconti degli italiani che si sono fatti strada nel mondo con tante innovazioni e idee brillanti

: i racconti degli italiani che si sono fatti strada nel mondo con tante innovazioni e idee brillanti Pionieri del Gaming : abbiamo raccolto le testimonianze di coloro che hanno creato le tecnologie più innovative e i racconti dei visionari che hanno messo le basi per l'industria dei videogiochi

: abbiamo raccolto le testimonianze di coloro che hanno creato le tecnologie più innovative e i racconti dei visionari che hanno messo le basi per l'industria dei videogiochi Rivoluzioni tecnologiche: non solo videogiochi. Vi raccontiamo anche tutte le rivoluzioni tecnologiche più importanti che hanno contribuito all’evoluzione di questo settore: dalla nascita di Internet a quella dei Microprocessori, fino all’avvento della realtà virtuale

Sulla piattaforma troverete anche le prime due puntate del documentario Videogame Legends che conterrà, una volta portato a termine, il meglio di tutte le interviste, tanti contenuti extra e approfondimenti degli esperti. La prima puntata divisa in due parti e dedicata alla Genesi del medium e la seconda interamente dedicata ad Atari e al fenomeno PONG.

VGP Play è al momento una piattaforma gratuita, con ovviamente pubblicità e contenuti sponsorizzati che le consentono di mantenersi attiva. Per ora VGP Play si può utilizzare unicamente tramite browser, ma il team ha dichiarato che arriveranno applicazioni dedicate per dispositivi mobile e smart TV nel prossimo futuro.

Vi consigliamo caldamente di non far passare in sordina il progetto perché, se l'87% dei videogiochi classici non esistono più, almeno possiamo ricordare le storie di chi li ha creati.

