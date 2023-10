I migliori giochi ora in sconto su Steam a meno di 10 euro

Il weekend è sempre una buona occasione per dare un'occhiata agli sconti proposti da Steam, il noto client di videogiochi per computer (e per Steam Deck, ovviamente) che in ogni fine settimana lancia delle offerte aggiuntive.

Considerando che il periodo è molto fitto di uscite, ma magari non tutti vogliono spendere gli ormai canonici 70 oppure 80 euro di listino per un nuovo lancio, cosa si può acquistare oggi spendendo meno di 10 euro?

Advertisement

Abbiamo fatto un giro su Steam per segnalarvi i migliori giochi in sconto che rientrano sotto questa cifra e ve li segnaliamo di seguito.

Se giocate su Steam Deck, vi raccomandiamo di verificare la compatibilità dei diversi titoli (la nostra guida al sistema di verifica dei giochi su Deck è disponibile qui) prima di procedere con l'acquisto.

I migliori giochi in sconto su Steam a meno di 10 euro

Batman Arkham Knight a 3,99 euro anziché 19,99 euro

a 3,99 euro anziché 19,99 euro Dead by Daylight a 3,99 euro anziché 19,99 euro

a 3,99 euro anziché 19,99 euro Mortal Kombat 11 a 4,99 euro anziché 49,99 euro

a 4,99 euro anziché 49,99 euro La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,99 euro anziché 39,99 euro

a 5,99 euro anziché 39,99 euro Sid Meier's Civilization VI a 5,99 euro anziché 59,99 euro

a 5,99 euro anziché 59,99 euro Don't Starve Together a 5,09 euro anziché 14,99 euro

a 5,09 euro anziché 14,99 euro Syberia: The World Before a 9,99 euro anziché 39,99 euro

a 9,99 euro anziché 39,99 euro Payday 2 a 4,99 euro anziché 9,99 euro

a 4,99 euro anziché 9,99 euro Injustice 2 a 4,99 euro anziché 49,99 euro

a 4,99 euro anziché 49,99 euro The Division 2 a 8,99 euro anziché 29,99 euro

a 8,99 euro anziché 29,99 euro Return of the Obra Dinn a 9,75 euro anziché 19,50 euro

a 9,75 euro anziché 19,50 euro Crypt of the Necrodancer a 2,95 euro anziché 14,79 euro

a 2,95 euro anziché 14,79 euro La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor a 4,99 euro anziché 19,99 euro

a 4,99 euro anziché 19,99 euro Batman: Arkham Origins a 4,99 euro anziché 19,99 euro

a 4,99 euro anziché 19,99 euro LEGO Worlds a 5,99 euro anziché 29,99 euro

a 5,99 euro anziché 29,99 euro LEGO The Lord of the Rings a 4,99 euro anziché 19,99 euro

a 4,99 euro anziché 19,99 euro Hercule Poirot: The First Cases a 5,99 euro anziché 19,99 euro

a 5,99 euro anziché 19,99 euro Children of Silentown a 9,99 euro anziché 19,99 euro

a 9,99 euro anziché 19,99 euro Children of Morta a 5,49 euro anziché 21,99 euro

a 5,49 euro anziché 21,99 euro A Plague Tale: Innocence a 7,99 euro anziché 39,99 euro

a 7,99 euro anziché 39,99 euro The Ascent a 8,99 euro anziché 29,99 euro

a 8,99 euro anziché 29,99 euro This War of Mine a 3,79 euro anziché 18,99 euro

a 3,79 euro anziché 18,99 euro Vampyr a 7,99 euro anziché 39,99 euro

Potete verificare l'elenco completo di tutti i videogiochi attualmente in offerta su Steam direttamente a questo indirizzo.