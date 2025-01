Marvel Rivals conferma i Fantastici Quattro: trailer in arrivo

Il roster di Marvel Rivals sta per ampliarsi in maniera considerevole, perché dopo i leak è arrivata la conferma dell'arrivo dell'intera famiglia per eccellenza, ovvero i Fantastici Quattro.

Negli ultimi giorni era emersa una lista dei personaggi Marvel che sarebbero potuto arrivare all'interno di Marvel Rivals, è tra questi c'era anche il supergruppo per eccellenza della Casa delle Idee.

NetEase ha deciso di tagliare la testa al toro e annunciare direttamente l'arrivo dei personaggi, per far tacere il tanto chiacchiericcio nei confronti della famiglia Marvel.

Su X, infatti, il profilo di Marvel Rivals ha diffuso la prima illustrazione dei Fantastici Quattro.

L'immagine mostra Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa, accompagnati dal robot H.E.R.B.I.E., tutti a bordo del Fantasticar con il Baxter Building sullo sfondo.

Inoltre, NetEase ha confermato l'arrivo di un trailer dedicato alla celebre squadra che sarà pubblicato il 6 gennaio alle ore 17:00 italiane.

Guardando l'immagine ci sono già dei dettagli interessanti, come la possibilità che H.E.R.B.I.E. sia giocabile insieme agli altri membri principali dei Fantastici Quattro, andando a creare ben cinque nuovi personaggi all'interno di Marvel Rivals.

Aguzzando la vista si possono notare anche dei pipistrelli che volano in un cielo illuminato da una luna rosso sangue, che sarebbe un dettaglio molto semplice da affiancare all'arrivo di Blade nella Stagione 2, visto che anche lui era un personaggio presente nel leak di cui sopra.

I Fantastici Quattro sono la prima famiglia di supereroi Marvel creata da Stan Lee e Jack Kirby nel 1961. Guidati da Reed Richards, un genio visionario capace di allungare il suo corpo a dismisura, il team comprende Sue Storm, la Donna Invisibile, con i suoi poteri di invisibilità e i campi di forza; Johnny Storm, la Torcia Umana, che porta energia e imprevedibilità; e Ben Grimm, conosciuto come La Cosa, è il simbolo di forza e resilienza. Sono molte le storie interessanti sui personaggi, e le potete scoprire con i tanti albi che trovate su Amazon.