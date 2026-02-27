Il weekend potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti di Marathon, il nuovo extraction shooter di Bungie che ha aperto i battenti su Steam con il cosiddetto Server Slam, una fase di test aperta al pubblico destinata a durare fino al termine del fine settimana.

Il clima che aveva accompagnato il progetto negli ultimi mesi era tutt'altro che favorevole: paragoni con il disastroso lancio di Concord (il titolo Sony che aveva collezionato numeri da record negativo prima di essere ritirato) erano diventati un tormentone nelle discussioni online. Eppure, le prime ore di gioco raccontano una storia diversa.

Stando ai dati raccolti da SteamDB, già dalla riapertura dei server alle 19:00, Marathon ha toccato un picco di 143.621 giocatori connessi contemporaneamente. Non si tratta di cifre che farebbero tremare i polsi ai grandi titoli del settore, ma sono numeri solidi, capaci di smentire almeno in parte le previsioni più catastrofiste. Chi attendeva un flop spettacolare dovrà probabilmente rivedere le proprie aspettative, almeno per ora.

La risposta commerciale su Steam è stata altrettanto interessante: il titolo ha scalato rapidamente la classifica dei giochi con i maggiori ricavi, piazzandosi al terzo posto dietro a Resident Evil Requiem e al sempreverde Counter-Strike 2.

Il vero banco di prova deve ancora arrivare.

Tuttavia, sarebbe prematuro trarre conclusioni affrettate. I dati delle prime ore di un evento promozionale come il Server Slam non equivalgono necessariamente a un successo strutturale: la curiosità iniziale può gonfiare i numeri in modo artificioso, salvo poi sgonfiarsi rapidamente una volta che la novità si esaurisce.

La vera misura del gioco sarà la capacità di mantenere alta l'attenzione su piattaforme come Twitch nel corso del weekend e, soprattutto, di tradurre questo interesse in una community duratura.

I prossimi giorni potrebbero modificare sensibilmente il quadro in un senso o nell'altro: il passaparola tra i giocatori su PC, PS5 e Xbox, insieme alle recensioni spontanee che inizieranno a circolare, determinerà se l'interesse sia genuino o semplicemente frutto della curiosità del momento. Bungie punta al lancio della versione completa e alla Stagione 1 di Marathon fissati per il 5 marzo, una data che rappresenta l'appuntamento in cui il gioco dovrà davvero dimostrare il proprio valore sul lungo periodo.

Per ora, i numeri del Server Slam offrono a Bungie un segnale incoraggiante dopo mesi di scetticismo diffuso. Se il trend si consoliderà o si rivelerà un fuoco di paglia lo scopriremo presto: il fine settimana è appena iniziato e il pubblico (si sa) è giudice severo e rapido.