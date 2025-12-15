A Safehouse in the Hills, l’ultimo aggiornamento di GTA Online, continua a far discutere la community non solo per il clamoroso ritorno di Michael de Santa, ma anche per quello che sembra emergere dietro le quinte del suo sviluppo. Secondo recenti scoperte dei dataminer, infatti, il DLC non sarebbe affatto un’aggiunta improvvisata, bensì un contenuto pianificato da Rockstar Games da almeno settembre 2024.

L’update ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan di Grand Theft Auto V, riportando in scena uno dei protagonisti più iconici della saga a oltre dieci anni dall’uscita originale del gioco. Non solo: l’evento ha anche dato nuovi indizi su quale dei tre finali di GTA 5 possa essere considerato canonico, riaccendendo discussioni mai davvero sopite tra i giocatori.

La scoperta arriva grazie a un noto membro della community, Ben, grande appassionato di Rockstar, che ha individuato nei file del gioco una data chiave: 23 settembre 2024. Un dettaglio che suggerisce come A Safehouse in the Hills fosse in lavorazione da tempo e, forse, pensato inizialmente come qualcosa di ancora più ambizioso.

Secondo alcune teorie condivise online, questo aggiornamento avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo grande contenuto di GTA Online prima dell’uscita di Grand Theft Auto 6. Tuttavia, il recente rinvio del nuovo capitolo potrebbe aver spinto Rockstar a riorganizzare i piani, dividendo il progetto in più parti per garantire nuovi contenuti ai giocatori durante l’attesa.

Non è l’unico elemento che sta alimentando le speculazioni. Alcuni utenti sono convinti che Rockstar stia addirittura riutilizzando o “retroportando” funzionalità pensate per GTA 6 all’interno di GTA Online. Tra gli esempi più citati figurano dettagli estetici iper-realistici, come un asciugamano visto nei trailer del nuovo capitolo, e il ritorno di meccaniche legate all’allenamento fisico tramite palestre.

Che si tratti di semplici coincidenze o di una strategia deliberata, una cosa appare chiara: A Safehouse in the Hills nasconde molto più di quanto sembri a prima vista. E mentre i fan attendono nuove informazioni su GTA 6, GTA Online continua a dimostrarsi un laboratorio creativo fondamentale per il futuro della serie.