Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce di un nuovo titolo narrativo che promette di coinvolgere gli appassionati di storie intrecciate e atmosfere nostalgiche.

Lost Records: Bloom and Rage, l'ultima produzione dello studio francese Don't Nod, è approdato sul servizio di abbonamento Microsoft oggi, martedì 2 dicembre, diventando così il 211° gioco aggiunto alla piattaforma nel corso del 2025.

Si tratta di un'avventura episodica che fonde elementi di coming-of-age con dinamiche thriller, distribuita in due episodi chiamati "cassette" in omaggio all'estetica anni '90 che permea l'intera esperienza.

La peculiarità della narrazione risiede nella sua struttura temporale biforcata: i giocatori si trovano a navigare tra il 1995 e il 2022, seguendo le vicende di un gruppo di personaggi attraverso quasi tre decenni.

Don't Nod, lo studio dietro la celebre serie Life is Strange, ha dimostrato ancora una volta la propria capacità di costruire personaggi memorabili e atmosfere evocative.

Dal punto di vista tecnico e distributivo, il gioco è accessibile su tre differenti livelli di abbonamento Xbox Game Pass: Premium, PC e Ultimate, rimanendo escluso soltanto dalla fascia Essential.

Questa disponibilità su più tier rappresenta una strategia ormai consolidata da Microsoft per i titoli che non arrivano sulla piattaforma dal giorno del lancio. Lost Records: Bloom and Rage segue di un solo giorno l'arrivo di Marvel Cosmic Invasion, che invece ha beneficiato di un rilascio day-one il primo dicembre.

Un dato interessante riguarda il prestigio accumulato dal catalogo Xbox Game Pass in relazione ai The Game Awards 2025. Con l'aggiunta di Lost Records: Bloom and Rage, salgono a quindici i titoli nominati alla cerimonia di quest'anno presenti sul servizio di abbonamento Microsoft.

Il gioco di Don't Nod concorre nella categoria Games for Impact, dedicata alle opere videoludiche con un messaggio sociale positivo, dove si trova a competere con un altro rappresentante del Game Pass: South of Midnight, sviluppato da Compulsion Games, sussidiaria di Microsoft.

La cerimonia dei Game Awards, in programma per l'11 dicembre, potrebbe vedere una presenza dominante dei titoli Xbox Game Pass. Le aspettative si concentrano in particolare su Clair Obscur: Expedition 33, che ha stabilito un nuovo record assoluto per la manifestazione con dodici nomination distribuite su dieci categorie diverse.

Questo risultato testimonia come la strategia di Microsoft di investire in produzioni di qualità stia dando i suoi frutti anche in termini di riconoscimento critico.