Dai creatori di Vampire Survivors, vincitori di ben tre premi BAFTA, arriva Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, turn-based deckbuilder spin-off di Vampire Survivors in uscita nel 2026 su Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS e Android.

Vampire Crawlers porta l’esperienza Survivors in un hyper card-driven BLOBBER con elementi rogue-lite. Preparatevi quindi a esplorare dungeon, raccogliere oggetti luccicanti e scatenare combinazioni devastanti.

Annunciato durante l’Xbox Showcase con un nuovo accattivante trailer, nel quale un Poe ultra realistico mostra tutto ciò che Vampire Crawlers NON è. Il gioco uscirà su PC, dispositivi mobile e console nel 2026, con la possibilità che altre piattaforme seguano a ruota. Vampire Crawlers sarà disponibile al day one anche su Xbox Game Pass Premium e Ultimate.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors amplifica le emozioni proprie di un Survivors dando vita a un hyper card-driven BLOBBER con elementi rogue-lite. Create deck a tema, esplorate da una nuova prospettiva dungeon a prima vista familiari e scatenate combo apocalittiche. Prendetevi il vostro tempo e giocate in modo tattico, oppure affrontate i turni il più velocemente possibile: il risultato sarà sempre accurato, lo chiamiamo hyper per un motivo.

«Probabilmente sarò sempre il più grande fan di Vampire Survivors», ha dichiarato Luca Galante, Company Director di poncle. «Ora che Vampire Crawlers sta per arrivare sul mercato, sia io sia gli altri fan avremo ancora più vampiri da amare».

Con Vampire Crawlers, poncle dà ufficialmente il via a una serie di spin-off dedicati a Vampire Survivors. L'idea è quella di prendere alcuni dei pilastri fondamentali alla base di Vampire Survivors e applicarli ad altri generi: accessibilità, immediatezza, convenienza, rigiocabilità, spensieratezza e tantissime cose scintillanti.

Il team poncle continuerà a lavorare a un progetto segreto per il futuro di Vampire Survivors; i concept degli spin-off saranno realizzati in collaborazione con altri studi indipendenti.