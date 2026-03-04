Il franchise di Life is Strange si appresta a compiere un salto mediatico significativo, espandendosi dal medium videoludico alla televisione grazie a una produzione Amazon MGM Studios.

La notizia arriva in un momento particolarmente caldo per il brand di Square Enix, con il nuovo capitolo della serie principale in arrivo a breve sulle console di attuale generazione.

L'adattamento seriale rappresenta un caso interessante nel panorama gaming contemporaneo, dove IP videoludiche di culto vengono sempre più spesso trasposte in altri media — un fenomeno che ha visto esiti alterni, dal successo clamoroso di The Last of Us su HBO fino a operazioni più controverse.

La serie televisiva ha trovato le sue protagoniste: Maisy Stella, nota al pubblico statunitense per il ruolo di Daphne Conrad nella serie Nashville, vestirà i panni di Chloe Price, mentre Tatum Grace Hopkins interpreterà Max Caulfield in quello che sarà il suo debutto assoluto sul piccolo schermo, avendo fino ad ora lavorato principalmente in ambito teatrale.

La scelta di puntare su due attrici relativamente giovani e con profili diversi rispecchia la natura stessa del gioco originale, che nel 2015 aveva saputo ritrarre con autenticità il mondo adolescenziale attraverso i suoi personaggi.

La logline ufficiale della serie, diffusa da Variety, ricalca fedelmente le fondamenta narrative del gioco originale: Max, studentessa di fotografia, scopre di poter manipolare il tempo nel momento in cui salva la vita della sua migliore amica d'infanzia Chloe.

Le due si ritrovano così a investigare la misteriosa sparizione di una compagna di scuola, portando alla luce il lato oscuro della loro città e conducendole verso una scelta impossibile tra vita e morte.

A guidare il progetto televisivo c'è Charlie Covell, sceneggiatrice e showrunner già apprezzata per The End of the F***ing World su Netflix — una scelta che suggerisce un approccio narrativo maturo e dal tono peculiare, lontano dalle produzioni mainstream.

Al suo fianco, in qualità di executive producer, troviamo il team di Story Kitchen composto da Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson, struttura produttiva che ha già esperienza nell'adattare videogiochi per altri media.

Sul fronte videoludico, i fan della serie non dovranno aspettare la TV per ritrovare i personaggi iconici: Life is Strange: Reunion arriverà il 26 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, riportando insieme proprio Max e Chloe in una nuova avventura.