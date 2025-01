LEGO PlayStation 2 un giorno potrebbe diventare realtà

Un appassionato di LEGO ha proposto un'idea che potrebbe trasformarsi in realtà: un set dedicato alla leggendaria PS2, console che ha segnato un'era nel mondo dei videogiochi.

La piattaforma Sony (avvistabile ancora su Amazon in versione Slim) è difatti una delle big assolute di tutti i tempi.

Del resto, con 46,6 milioni di unità vendute negli USA, PS2 ha consolidato il suo status di cult.

Presentata sulla piattaforma LEGO Ideas (via Game Rant), questa nuova creazione ha ora suscitato un enorme interesse tra i fan, raggiungendo il supporto necessario per essere presa in considerazione per una produzione ufficiale.

Il set LEGO proposto cattura l’essenza di questa icona, permettendo ai fan di costruire la console e i suoi accessori, tra cui i controller, le memory card e persino i componenti interni.

Con oltre 2.000 pezzi, il modello si avvicina alla scala reale della versione originale della PS2 (non slim).

"RippleDrive", ossia l'autore del progetto, ha spiegato che PS2 è la sua console preferita di sempre e che il successo di set LEGO ispirati ai videogiochi lo ha motivato a realizzare questa creazione.

Tra i dettagli di "LEGO PS2", spicca la cura nel rappresentare fedelmente non solo l'estetica, ma anche i dettagli tecnici che hanno reso PS2 un’icona.

Mentre il set ha raccolto abbastanza supporto per entrare nella fase di valutazione, resta da vedere se riceverà il via libera da Sony per essere prodotto ufficialmente. I fan sperano di poter vedere questa celebrazione di PS2 sugli scaffali dei negozi nel prossimo futuro.

Negli ultimi anni, LEGO ha conquistato gli appassionati di videogiochi con set ispirati a franchise come Animal Crossing, Sonic the Hedgehog, e Super Mario 64.

Nel novembre 2024, il lancio di LEGO Horizon Adventures per PC, PS5 e Nintendo Switch (gioco che ho recensito qui) ha ulteriormente consolidato questo legame.

Con il successo continuo delle collaborazioni tra LEGO e il mondo dei videogiochi, un set dedicato a PS2 non solo celebrerebbe una console storica, ma potrebbe diventare un must-have per appassionati di tutte le età (me incluso).