Lara Croft consolida il suo status di leggenda vivente del gaming mondiale con un doppio riconoscimento ufficiale da parte del Guinness World Records. L'archeologa più famosa dell'industria videoludica ha ottenuto due prestigiosi record: quello di eroina videoludica più venduta di sempre e quello di personaggio gaming apparso sul maggior numero di copertine di riviste nella storia.

Si tratta di un riconoscimento che testimonia quasi tre decenni di dominio culturale ininterrotto, un fenomeno raro nel panorama videoludico dove franchise e icone tendono a bruciare rapidamente o a ridimensionarsi con il passare degli anni.

I numeri certificati dal Guinness World Records parlano chiaro e delineano una supremazia schiacciante. La serie Tomb Raider ha superato quota 100 milioni di copie vendute dal debutto del primo capitolo nel lontano 1996, distanziando nettamente qualsiasi altra protagonista femminile nell'industria.

Per quanto riguarda le apparizioni su magazine, Lara Croft ha conquistato ben 2.300 copertine fino ad aprile di quest'anno, spaziando da testate videoludiche specializzate a pubblicazioni mainstream del calibro di Newsweek, Time e The Face. Una presenza mediatica che ha contribuito a trasformare un personaggio poligonale in un'icona pop riconoscibile anche al di fuori della community gaming.

Scott Amos, head of studio presso Crystal Dynamics, ha commentato il doppio record sottolineando l'orgoglio del team nello sviluppare un personaggio così importante: "Come grandi fan di Lara Croft, siamo stati fortunati a far parte del viaggio della community di Tomb Raider in tutti questi anni. È stata fonte di aspirazione e ispirazione per quasi tre decenni, ed è un onore vedere il suo lascito riconosciuto dal Guinness World Records".

Amos ha inoltre evidenziato come questi traguardi ricordino l'impatto culturale duraturo del personaggio e la passione della fanbase globale, dichiarando l'impegno dello studio a costruire un futuro brillante per Lara guidato dal suo spirito di curiosità, coraggio e avventura.

Alice Bell, editor del Guinness World Records, ha definito Lara una "vera icona del gaming", aggiungendo che la sua eredità in continua crescita dimostra quanto il personaggio sia rimasto fonte di ispirazione. L'augurio dell'organizzazione è che lo spirito avventuroso di Lara continui a regnare a lungo, con la curiosità di scoprire quali nuovi standard potrà stabilire in futuro.

Un riconoscimento che arriva in un momento particolare per il franchise, con l'ultimo capitolo mainline Shadow of the Tomb Raider ormai datato 2018 e i fan in attesa di novità concrete sul prossimo episodio.

Crystal Dynamics sta attualmente sviluppando il nuovo capitolo della serie in collaborazione con Amazon, anche se dettagli su piattaforme e finestra di lancio rimangono ancora top secret. Nel frattempo, il brand Tomb Raider si espande su altri media per mantenere vivo l'interesse della community.

Netflix ospita già un anime dedicato alla celebre archeologa, la cui seconda stagione è prevista per dicembre 2025. Parallelamente, Amazon Prime sta preparando una serie live-action separata che vedrà Sophie Turner, nota per il ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones, vestire i panni di Lara Croft in una nuova interpretazione del personaggio.