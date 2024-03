La skin più esplicita di Stellar Blade sarà utilizzabile a caro prezzo

Non sappiamo se Stellar Blade sarà effettivamente un videogioco meritevole o meno, ma per il momento sta facendo parlare di sé soprattutto per il modo in cui il team di sviluppo ha sfruttato la sensualità della protagonista per attirare l'attenzione sul progetto.

Conosciuto all'inizio con il nome di Project Eve, l'esclusiva PS5 ha mostrato fin da subito una certa somiglianza con un altro videogioco action con una protagonista avvenente, ovvero Nier Automata. Tanto che lo stesso autore si è detto divertito da questa somiglianza, parlando Stellar Blade.

Dopo l'ultima apparizione nel corso del più recente State of Play, in cui abbiamo saputo finalmente la sua data di uscita fissata per il 26 aprile 2024, i nuovi fan di Eve e delle sue acrobazie belliche hanno cominciato a tempestare il web di omaggi e apprezzamenti vari per la protagonista.

Una cosa che gli sviluppatori sanno e su cui stanno chiaramente puntando per generare attenzione intorno a Stellar Blade, al punto di aver creato l'esplicita e controversa "Skin Suit".

Una tutta da combattimento che, come potete vedere dal breve stralcio di animazione che trovate qui sotto, non lascia granché all'immaginazione dei giocatori:

Tuttavia gli sviluppatori hanno giocato un bello scherzo ai giocatori più focosi che non vedono l'ora di equipaggiarla, perché utilizzare la Skin Suit in Stellar Blade attiverà una modalità hardcore senza avvertire i giocatori.

Come riporta Kotaku, la descrizione della tuta emersa dalle testimonianze di chi è riuscito a giocare la demo pubblicata per errore spiega che Eve non avrà a disposizione gli scudi:

«Copre il corpo del membro della squadra aviotrasportata e si schiera da solo, oppure si espande e si contrae a seconda della situazione. In altre parole, è come una pelle viva. (Lo scudo è disabilitato quando indossi questa tuta di pelle.)»

Insomma, i giocatori di Stellar Blade dovranno scegliere se soddisfare la propria libido con la Skin Suit, oppure sfidare la propria pazienza giocando con un grave malus nei combattimenti.

